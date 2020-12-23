Главная » Новости

Chery представила в РФ лимитированную версию кроссовера Tiggo 4

Просмотров 21 Опубликовано Обновлено

Компания Chery предлагает свои автомобили на российском рынке уже 15 лет и в честь такого события марка решила создать специальную версию своей модели Tiggo 4.
Chery представила в РФ лимитированную версию кроссовера Tiggo 4, которая получила приставку к названию Limited Edition.

Такой вариант обойдется на 30 тыс. рублей дороже в сравнении с обычными кроссоверами в таких же комплектациях.

Тираж Chery Tiggo 4 Limited Edition будет ограничен 515 экземплярами, которые будут предлагать на базе комплектаций Techno и Cosmos.

Отличается лимитированный вариант белыми полосами на кузове, шильдиками с указанием «15 Limited Edition», накладками на порогах, а также ковриками в салоне.

Chery представила в РФ лимитированную версию кроссовера Tiggo 4

Заказать спецверсию можно в любом из доступных для модели цвете. В списке оснащенности Chery Tiggo 4 Limited Edition в комплектации Techno есть колесные диски на 18 дюймов, зимний пакет, а также мультимедийная система с распознаванием жестов.

Двигатель в этом исполнении двухлитровый мощностью 122 л.с., а работает он с вариатором. Оценили такой вариант в 1 299 900 рублей.

Лимитированная модификация на базе версии Cosmos обойдется в 1 389 900 рублей и в нем уже будет турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 147 л.с., работающий с семискоростным роботом.

chery Chery Tiggo 4
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика