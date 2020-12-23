Обновленный кроссовер Range Rover Velar стал доступен для заказа в РФ

Компания Land Rover официально объявила о начале приема заказов на обновленную версию кроссовера Range Rover Velar на территории РФ.

Также автопроизводитель сообщил, что живые продажи модели запланированы на весну следующего года. До этого времени россиянам предоставили возможность оформить заказ.

После рестайлинга стоимость Range Rover Velar 2021 модельного составляет 4 611 000 рублей минимум. Топовый вариант обойдется уже в 5 789 000 рублей.

Автомобиль представлен на нашем рынке с бензиновым турбомотором мощностью 400 л.с. при 550 Нм крутящего момента.

Также предлагают заказать дизельный вариант кроссовера с моторами объёмом два или три литра. Их мощность составляет 199 и 300 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий доступен 8-скоростной автомат и полноприводная система. Уже в начальной комплектации обновленный Range Rover Velar получил систему помощи при старте по скользкой поверхности, камеры кругового обзора, а также мультимедийная система с 11.4-ддюймовым экраном.

В самом дорогом исполнении кроссовер предложат с электрической регулировкой передних сидений в 20 направлениях, отделку салона кожей, а также колесные диски на 21 дюйм.