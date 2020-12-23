Когда нужно менять права?

Согласно установленному порядку, водитель должен поменять права после 10 лет, прошедших с момента их получения в автошколе или другом учреждении, имеющем соответствующую лицензию. Иногда замена документа может потребоваться и до окончания установленного срока.
В этой статье мы, вместе со специалистами автошколы «Техника» https://avtoshkola-tehnika.ru/, разберем – когда менять права и какой порядок действий?
В каких случаях нужно менять права?
Полный список причин для замены водительских прав описан в п. 29 ПП РФ от 24.10.2014 года № 1097. Сюда относятся такие ситуации:
- С момента получения удостоверения водителя прошло 10 лет – как уже отмечалось ранее, по истечении срока действия документа, его надо менять.
- Изменение имени, фамилии – наиболее типичной является ситуация смены фамилии женщиной после вступления в брак. В этом случае также нужно внести соответствующие изменения и в права. Важно помнить, что управление машиной по правам с прошлой фамилией приравнивается к их отсутствию. Такое правило начало действовать еще в 2014 году. До этого времени допускалось управление автомобилем по старым документам.
- Утрата прав или состояние негодности – документ залит водой, разорван, потерян и т.д. При таких обстоятельствах также нужно заменить водительские права.
- Появление изменений в состоянии здоровья – здесь речь идет о патологиях и ограничениях, которые на момент получения прав не были выявлены. К примеру, ухудшение зрения, приобретение водителем группы инвалидности и т.д. Во всех этих ситуациях потребуются новые права.
- Открытие дополнительной категории – на управление мотоциклом, присоединение к машине прицепа и т.д. В этом случае также придется получать другое удостоверение на управление авто.
Замена водительского удостоверения: порядок действий
Процедура замены прав включает в себя несколько стандартных этапов.
Прохождение медкомиссии
По итогу этого процесса водитель должен получить на руки заключение от профильных специалистов. Этот этап не является обязательным при замене прав по таким причинам:
- изменение персональных данных в паспорте;
- утрата или порча прав;
- личная инициатива водителя.
При окончании срока действия документа или возникновении изменений в здоровье, медкомиссия обязательна.
Сбор документов для получения услуги
Их перечень приведен в п.30 ПП РФ от 24.10.2014 года № 1097. Потребуется:
- заявление;
- паспорт водителя;
- справка о прохождении медкомиссии;
- старые права.
В отдельных случаях могут пригодиться дополнительные бумаги (например, документ на льготу при уплате госпошлины).
Выбор способа подачи бумаг
Это можно сделать напрямую в ГИБДД, путем обращения в МФЦ или же через портал «Госуслуги». В последних двух случаях предполагается лишь подача документов на замену прав. При этом забирать готовое водительское удостоверение все равно придется в Госавтоинспекции.
Если заявление подается через «Госуслуги», то его не нужно готовить на бумажном носителе. В этом случае оно заполняется в электронном формате прямо на портале.
Оплата госпошлины
Ее размер составляет 2000 рублей. Квитанцию нужно приложить к общему пакету бумаг.
Если подавать заявление через Госуслуги, то сумма такого платежа будет на 30% меньше, то есть всего 1400 рублей.
Ожидание окончания процедуры и получение новых водительских прав
Если обратиться сразу в ГИБДД, то документ можно будет получить в этот же день. При подаче бумаг через МФЦ время ожидания может затянуться до 1-2 недель.