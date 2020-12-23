В Перми создали помогающую снизить число ДТП при гололеде установку

Аварийность на дорогах из-за скользкой дороги в зимнее время является серьезной проблемой, которую попытались решить ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Группа специалистов смогла создать систему, которая позволит снизить число ДТП на дорогах в гололед благодаря эффективному торможению.

В частности, в Перми сделали систему торможения для грузовых автомобилей. Главной задачей при создании системы было избавится от проблемы проскальзывания колес.

Чтобы этого избежать необходима шершавая поверхность, которая создается благодаря новой разработке.

Созданное учеными устройство в случае резкого торможения начнет разбрасывать под колеса мраморную крошку, и таким образом торможение будет эффективным.

В ходе экспериментов было установлено, что благодаря новой установке сцепление колес с дорогой при гололеде начинает происходить в считанные секунды.

Сама система простая и подойдет для всех грузовых автомобилей, а для ее установки потребуется около 20 минут.