Производство РТИ

Гидравлическое и пневматическое оборудование, используемое в промышленности, нуждается в уплотнительных резинотехнических изделиях. К ним относятся многочисленные сальники, уплотнительные кольца, резиновые кольца для герметизации соединений и многое другое. Одним из производителей РТИ на территории России является компания КВЕРС.

Преимущества сотрудничества с компанией КВЕРС:

Большой выбор резинотехнических изделий различного профиля;

Сбалансированные цены;

Возможность заказать уплотнения штучными партиями;

Возможность изготовления уплотнений нестандартной формы.

В отличие от других производителей, изготовление РТИ на заводе КВЕРС осуществляется не методом литья, а методом точения. Для этого используются высокоточное токарное оборудование собственного производства. Все процессы контролируются компьютером, благодаря чему достигается исключительное качество изготавливаемых изделий.

Для изготовления уплотнительных элементов используются нитрильный каучук, полиамид РА6, силикон, несколько разновидностей полиуретана, витон и другие полимеры и эластомеры. Точение на токарном станке позволяет производить уплотнения минимальными партиями – от одной штуки, в отличие от традиционных методов литья в прессформы, где под каждое изделие изготавливается своя форма, что приводит к удорожанию небольших партий.

Что производит компания КВЕРС

Резинотехнические изделия, изготавливаемые на производственных мощностях завода КВЕРС, представлены:

Уплотнительными кольцами;

Сальниками для герметизации подвижных соединений;

Кольцами для защиты от пыли и влаги;

Манжетами для работы в нефтегазовом оборудовании;

Уплотнениями для химических производств;

Уплотнениями поршней и штоков;

Направляющими уплотнениями;

Грязесъёмниками;

Высокотемпературными и шевронными манжетами.

По заказу клиента возможно производство нестандартных уплотнений – здесь подразумеваются индивидуальные размеры и формы изделий. Это могут быть уплотнения круглого и прямоугольного сечения, изделия для гидравлики и пневматики, уплотнения для химических, нефтеперерабатывающих производств, сальники и манжеты для сельскохозяйственной техники, горных машин, дорожной и строительной спецтехники.

Изготавливаемые уплотнения отличаются стойкостью к механическим и физическим нагрузкам. Они могут работать при высоких температурах, подвергаясь воздействию агрессивных химикатов, газов, продуктов нефтепереработки. В каталоге компании представлены десятки и даже сотни видов стандартных уплотнений. Для заказа нестандартных изделий потребуются исходные данные в виде формы, размеров и материалов изготовления.