KIA Cerato – отличное авто для ценящих красоту и комфорт людей

Каких-то 15 лет назад автомобили KIA не были такими популярными, но сегодня они стали выбором многих опытных водителей. Бренд выпускает массу действительно народных моделей, которые пользуются спросом как в России, так и в странах Запада. Среди обновленных недавно моделей оказалась и KIA Cerato – машина, которая уже давно интересует людей, ищущих компромисс между красотой, мощностью и комфортом.

Впервые авто было представлено в далеком 2004 году, с тех пор оно испытало несколько перевыпусков и обновлений, последний из которых пришелся на 2020 год. Машина получила многие интересные модификации, благодаря которым стала еще более достойным вариантом для обновления автопарка представителей среднего класса, а также всех людей, которые желают ездить с максимальным уровнем комфорта. Купить КИА Церато можно по достаточно демократичной для среднего ценового диапазона цене, при этом ее владелец получает полный спектр современных технологий.

Интересные особенности KIA Cerato

Вот лишь некоторые причины, которые могут побудить Вас купить новый KIA Cerato:

Красивый внешний вид и привлекательные обтекаемые формы. Достаточно длинный бросающийся в глаза капот, элегантные линии по всему кузову, крупный багажник – все это делает машину выделяющейся на фоне безликой массы автомобилей на проезжей части. Красивый стильный облик дополняется узкими светодиодными фарами;

Шикарный салон. Конструкторы компании не стали перенасыщать салон различными панелями, сделай дизайн салона простым, но выглядящим роскошным и в избытке функциональным. Красивая приборная панель, цифровой дисплей, современные функции управления и мультимедиа – все эти черты делают машину еще более интересной;

В машине сделано все для того, чтобы водителю было максимально комфортно при любой погоде, хоть летом, хоть зимой. Используемый обогрев руля, передних и даже задних сидений, зеркал позволяет чувствовать себя комфортно, безопасно, отлично проводить время в дороге даже при сильных морозах на улице.

500 литровый багажник поможет удобно сложить все необходимые вещи и легко отправиться на работу, в спортзал, к родственникам или на путешествие на выходных с семьей.

Также большое внимание в обновленной Cerato уделено вопросам безопасности –в случае потенциальных неприятностей водителя и пассажиров защитят подушки безопасности, функции контроля окружающей обстановки и даже система контроля управления авто.