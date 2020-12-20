ТОП самых интересных новогодних акций от автопроизводителей на российском рынке

Новый год традиционно становится временем, когда ведущие автопроизводители предлагают свои покупателям наиболее интересные условия приобретения новых автомобилей. Не стал исключением и уходящий високосный год. Портал Carsweek предоставил выборку самых интересных новогодних предложений на отечественном авторынке.

АвтоВАЗ предлагает своим покупателям при покупке автомобиля в кредит, дарит всем покупателям полис КАСКО в подарок, скидку в 40 000 рублей и дополнительный год гарантии.

Корейский производитель KIA так же дарит своим клиентам КАСКА в подарок, а так же комплект зимней резины. Правда данное предложение распространяется только на покупку автомобилей KIA Rio X-Line 2020 года выпуска. Акция продлится только до 30 декабря.

Популярный в России авто производитель Renault так же дарит покупателям КАСКО в подарок и сертификат номиналом в 10 000 рублей для покупки автомобильных аксессуаров. Акция распространяется на автомобили, купленные в онлайн шоуруме.

Дилеры немецкого концерна Volkswagen предлагают целый ряд фирменный порадочных аксессуаров. Оригинальный чемодан, стилизованную подставку для Яиц, ключницу или форму для печенья, получит каждый покупатель автомобилей этой марки в декабре. Помимо этого производитель сохранил выгодные условия для покупки автомобилей в салонах.

Акция «Забронируй и выкупи»

Суть предложения заключается в том, чтобы оформить бронь на новую машину в декабре нынешнего года, а выкупать ее уже в 2021 году. При этом покупатели избегут традиционного роста цен на авто, который состоится в январе. Отметим, что клиенты получат машины 2021 модельного года. Участвуют в подобной акции в этом году 3 японских бренда – Toyota, Lexus и Mitsubishi.

В случае с Toyota действие программы распространяется на внедорожник Land Cruiser Prado, в случае с Mitsubishi выгодно купить можно Pajero Sport и Outlander, а у Lexus предложение актуально почти на весь модельный ряд.

Чешский производитель Skoda предлагает своим покупателям позаботиться о тех состоянии своих автомобилей заранее. Для всех своих покупателей Шкода удвоит баллы на карте Шкода Бонус. Накопленные баллы в последствие можно будет обменять на оригинальные запчасти.

Компания Mazda в декабре предлагает покупателям зимний пакет, в который входит зимняя резина и шиномонтаж, а так же выгода по trade in.

Производители из Поднебесной Geely и Haval преджоставляют выгоду для покупателей своих кроссоверов Atlas и Х7. Выгода при покупке в кредит и trade in составит от 50 до 70 тысяч рублей. Выгода при покупке к кредит кроссовера Geely Atlas может достигать до 200 000 рублей.

Honda

Японский бренд подготовил для своих клиентов акцию «Счастливая коробка», действие которой продлится до 31 декабря. Для желающих ей воспользоваться подготовили возможность существенно сэкономить на оригинальных запчастях.