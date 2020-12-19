Лизинг в Тюмени для ИП и юридических лиц от «Ураллизинг»

Совершение крупных покупок без единовременных трат дает возможность организациям грамотно планировать расходы и выводить бизнес на новый уровень. Несколько лет назад предприниматели и владельцы организаций предпочитали оформлять кредиты. Сейчас все чаще выбор делается в пользу лизинга. Чтобы сделка была выгодной, важно внимательно выбирать партнера.

Компания «Ураллизинг» сотрудничает с организациями и предпринимателями в Тюмени, ведущими свою деятельность в течение года или более. Фирма была образована в 2000 году. За это время компания стала известна во многих городах России. Представительства уже открыты в 20 регионах, а «Ураллизинг» входит в ТОП-20 среди компаний, осуществляющих деятельность в области лизинга.

По договору клиентам доступно приобретение новых и подержанных:

легковых и грузовых автомобилей;

коммерческого автотранспорта;

микроавтобусов и автобусов;

недвижимости;

оборудования;

спецтехники.

Многообразие программ дает возможность заключить сделку на максимально комфортных условиях. Особой популярностью пользуются «Стандарт» и «Минимальный аванс».

Доверьте подбор профессионалам! Работа «Ураллизинг» – это полное сопровождение сделки, а также предоставление лучшей цены и дисконта от дилеров.

Выбор надежного партнера

На каждом этапе сотрудничества клиента сопровождает специалист компании, имеющий профильное образование и регулярно проходящий обучение. Это дает возможность не только оперативно реагировать на изменении в законодательстве, но и предложить клиенту наиболее выгодное решение даже в нестандартных ситуациях.

Для каждого клиента разрабатываются индивидуальные предложения. Так, составляя график платежей с учетом специфики бизнеса или сезонного дохода, можно сделать процесс погашения задолженности максимально удобным.

Работа с «Ураллизинг» включает несколько этапов:

выбор подходящего транспорта, оборудования или объекта недвижимости среди предложений компаний-партнеров. Зачастую цена при покупке по договору лизинга значительно интереснее, чем при единовременной оплате. Это обусловлено проведением акций и активаций спецпредложений;

составление предварительного графика платежей и подачу пакета документов;

подписание документов и передачу имущества для использования.

В собственность покупка переходит после внесения последнего платежа.

Чтобы выгодно купить в лизинг недвижимость, оборудование или транспорт в Тюмени в компании «Ураллизинг» https://tumen.urall.ru/, необходимо связаться со специалистом удобным способом. Для этого достаточно позвонить оп телефону или воспользоваться формой на сайте.

Мы решим все вопросы за вас! Сэкономим деньги и личное время, предложим оптимальный вариант для каждого случая! Автомобиль в лизинг без забот – с «Ураллизинг»!