Что ждет авторынок весной 2021 года?

Повышение доходов населения и развитие производства привело к тому, что личная либо семейная машина действительно перестали быть роскошью.

Граждане, у которых еще нет в собственности транспортного средства, задумываются о его приобретении. А те, у кого личные автомобили уже имеются, желают их обновить.

Подходящее ли время уходящей зимой 2020-го покупать новый либо бывший в употреблении автомобиль? Что об этом говорят эксперты?

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Динамика спроса на личные автомобили в 2020-ом

Аналитики называют несколько наиболее значимых факторов, повлиявших на рост цен на личный транспорт летом уходящего года.

Снижение курса рубля по отношению к основным конвертируемым валютам.

Резкое падение производства комплектующих в Китае из-за коронавирусной эпидемии.

Снижение промышленного производства в Западной Европе.

В результате совокупности этих негативных факторов к лету наметился очевидный недостаток предложения относительно спроса. Люди были готовы покупать машины по любой предложенной цене, не беспокоясь о скидках и экономии.

В разгар кризиса было важно инвестировать, сберечь накопленные в «тучные времена» денежные средства.

В такой ситуации автодилеры смогли заморозить цены, когда предложение не успевало за быстро растущим спросом.

Стоит ли ждать весны для покупки авто

Ведущие финансовые аналитические агентства единодушно отмечают, что российская экономика справляется с последствиями коронавируса даже увереннее, нежели европейская.

В начале следующего года прогнозируется рост экономики РФ примерно на 3%. Бизнес постепенно приспосабливается к работе в условиях трансграничных ограничений и локдаунов.

Ожидается, что к маю 2021-го года производство всех марок автомобилей в РФ существенно возрастет, что должно привести к снижению рыночных цен.

Нестабильная обстановка в экономике США начала приводить к падению курса доллара. Соответственно, стоимость поставляемых из зарубежных стран комплектующих будет снижаться.

Китай наиболее успешно справляется с последствиями пандемии и бурными темпами восстанавливает промышленное производство.

В последние годы из Китая поставлялось почти 50% запчастей для собираемых в РФ автомобилей. Следовательно, восстановление китайской экономики должно повлиять и на рост производства транспорта в нашей стране.

Авторынок быстро наполнится и дилеры просто вынуждены будут начать снижать цены и предлагать выгодные акции покупателям.