Выбираем комплект гидравлики на тягач

Гидравлика устанавливается на тягач с целью расширить его функционал и повысить эффективность работы. Ее монтируют на машину в заводских условиях – это самый беспроигрышный, но и дорогостоящий вариант. Дешевле, а потому более предпочтительней для украинцев, является вариант гидрофикации транспортного средства на профильных СТО. Ее можно поручить только опытным мастерам, желательно той компании, которая оказывает комплексную услугу. Эта комплексная услуга включает в себя несколько последовательных шагов:

проектирование гидравлической системы и расчетная часть;

выбор способа подсоединения и количества контуров;

подбор и покупка оборудования (можно купить как комплект гидравлики, так и подобрать агрегаты из каталога по отдельности);

монтажные работы, налаживание и тестирование гидросистемы;

регистрация гидрофикации в государственных органах;

гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт.

Самые ответственные компании, которые выполняют гидрофикацию, дают гарантию не только на все поставленные на тягач устройства, но и на проделанные работы.

Состав гидравлической системы тягача

Гидравлика технического средства – это система с вариативным составом, который подбирается с учетом многих моментов. Чаще всего она включает в себя следующие узлы:

КОМ и ВОМ, которые объединены в единый механизм, осуществляющий отбор мощностей у основного двигателя машины;

гидронасос, который преображает энергию, нагнетает до нужной величины давление и заставляет жидкий носитель циркулировать по контуру;

гидробак, в котором хранится перекачиваемая среда, отстаивается и охлаждается;

распределительное устройство, которое регулирует направление и расход потоков;

гидроцилиндры, отвечающие за поворот, подъем и спуск исполнительного механизма и оборудования, подключенного к нему;

магистрали (гибкие и жесткие) высокого и низкого напора, по которым перемещается гидрожидкость;

уплотнители, фильтры, крепления и прочие детали.

Комплект гидравлики для тягача может быть базовым и расширенным. Первый включает в себя весь необходимыми минимум, второй – дополнительные агрегаты, которые позволяют адаптировать гидросистему и несущую машину максимально под потребности заказчика. Купить те или другие можно здесь https://hydromarket.com.ua/g16973770-gidravlika-tyagachi.

На что обращают внимание при подборе гидравлического оборудования для тягачей?

Многие владельцы машины, которой предстоит переоборудование, в первую очередь обращают внимание на стоимость агрегатов. Конечно, это важно, но оно полностью определяется финансовым состоянием клиента. Собрать комплект для гидрофикации с примерно равными возможностями можно при разном бюджете, поэтому цена – это не решающий фактор выбора.

К решающим моментам выбора гидравлики тягача относится следующее:

марка и модель транспортного средства, его конструкционные особенности и технические характеристики (габариты, вес, грузоподъемность, мощность мотора, количество осей, тип коробки передач и т.п.);

параметры новой гидравлической системы (пропускная способность, частота вращения, давление, объем и т.д.) и каждого отдельного агрегата;

предназначение гидравлики – круг предстоящих задач, перечень оборудования, которое будет приводится системой (если тягач будет только агрегатировать прицепные/полуприцепные составы, то достаточно будет самой простой системы, если он должен опрокидывать кузов на разные стороны, то необходима гидравлика посложнее);

условия работы – чем они сложнее, тем надежнее гидравлика должна быть; во внимание принимается загрязненность внешней среды, ее влажность и температура, риск механических повреждений, состояние дорог, температурный диапазон перекачиваемой среды, интенсивность эксплуатации;

необходимость в дополнительных функциях, например, реверсном вращении, регулировке объема, накоплении гидравлической энергии, подогреве или охлаждении;

материалы изготовления ключевых узлов гидросистемы;

продолжительность гарантийного и сервисного обслуживания, их качество и место выполнения.

Эксперты рекомендуют покупать только новое гидравлическое оборудование, 100% оригинальное, со всеми документами, которые подтверждают качество и происхождение изделий. Выгодней и безопасней всего покупать гидравлику у дилеров разных марок, которые обладают многочисленными и неоспоримыми преимуществами. такой компанией в Украине является «Гидромаркет».