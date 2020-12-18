Техосмотр для автомобиля

В рамках техосмотра проводится проверка технического состояния авто. Данная процедура является обязательной для водителей всех транспортных средств.
Необходимость проведения техосмотра
Пройти техосмотр онлайн необходимо для того, чтобы удостовериться в безопасности и исправном состоянии автотранспортного средства. Во время этой процедуры выявляются неполадки автомобиля, которые его владелец может вовремя устранить. Кроме того, прохождение техосмотра необходимо для оформления ОСАГО. С 01.03.2020 по 30.09.2020 купить полис ОСАГО можно было без этой процедуры. Но автовладелец все равно был обязан пройти техосмотр позднее и предоставить страховщику диагностическую карту до 30.10.2020. В настоящее время приобретение полиса ОСАГО возможно лишь после прохождения данной процедуры (за исключением транспортных средств, которым она не требуется).
По итогам прохождения техосмотра оформляется диагностическая карта, заверенная печатью и подписью того оператора, который его проводил. В этом документе содержится информация об итогах техосмотра. Если с транспортным средством все в порядке, то диагностическая карта может быть использована для приобретения полиса ОСАГО. Иначе нужно ликвидировать выявленные неполадки и повторно пройти техосмотр за дополнительную плату.
Частота прохождения техосмотра авто
Если автомашина новая и входит в категорию В, то в течение первых четырех лет ее эксплуатации прохождение технического осмотра не нужно. По истечении этого срока данная процедура становится обязательной, поскольку иначе купить полис ОСАГО будет невозможно. В остальном срок действия техосмотра для получения полиса ОСАГО определяется, прежде всего, типом транспорта:
- Автомашины категории B, мотоциклы, прицепы, полуприцепы должны подвергаться техосмотру через четыре, шесть, восемь, десять лет после года своего выпуска. Затем эта процедура должна производиться ежегодно.
- Автомашины категории С, такси, учебные автомашины, автобусы, грузовые авто для транспортировки людей, авто, оснащенные специальными сигналами, должны проходить техосмотр ежегодно.
- Для автомашин, перевозящих опасные грузы, периодичность техосмотра составляет раз в полгода.
За езду без технического осмотра на водителей легковых и грузовых автомашин, предназначенных для транспортировки людей, автобусов и авто для транспортировки опасных грузов налагается штраф. На водителей других транспортных средств штраф не накладывается, но без техосмотра они не смогут прибрести полис ОСАГО, а это влечет за собой другой штраф.