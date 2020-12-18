Техосмотр для автомобиля

В рамках техосмотра проводится проверка технического состояния авто. Данная процедура является обязательной для водителей всех транспортных средств.

Необходимость проведения техосмотра

Пройти техосмотр онлайн необходимо для того, чтобы удостовериться в безопасности и исправном состоянии автотранспортного средства. Во время этой процедуры выявляются неполадки автомобиля, которые его владелец может вовремя устранить. Кроме того, прохождение техосмотра необходимо для оформления ОСАГО. С 01.03.2020 по 30.09.2020 купить полис ОСАГО можно было без этой процедуры. Но автовладелец все равно был обязан пройти техосмотр позднее и предоставить страховщику диагностическую карту до 30.10.2020. В настоящее время приобретение полиса ОСАГО возможно лишь после прохождения данной процедуры (за исключением транспортных средств, которым она не требуется).

По итогам прохождения техосмотра оформляется диагностическая карта, заверенная печатью и подписью того оператора, который его проводил. В этом документе содержится информация об итогах техосмотра. Если с транспортным средством все в порядке, то диагностическая карта может быть использована для приобретения полиса ОСАГО. Иначе нужно ликвидировать выявленные неполадки и повторно пройти техосмотр за дополнительную плату.

Частота прохождения техосмотра авто

Если автомашина новая и входит в категорию В, то в течение первых четырех лет ее эксплуатации прохождение технического осмотра не нужно. По истечении этого срока данная процедура становится обязательной, поскольку иначе купить полис ОСАГО будет невозможно. В остальном срок действия техосмотра для получения полиса ОСАГО определяется, прежде всего, типом транспорта:

Автомашины категории B, мотоциклы, прицепы, полуприцепы должны подвергаться техосмотру через четыре, шесть, восемь, десять лет после года своего выпуска. Затем эта процедура должна производиться ежегодно.

Автомашины категории С, такси, учебные автомашины, автобусы, грузовые авто для транспортировки людей, авто, оснащенные специальными сигналами, должны проходить техосмотр ежегодно.

Для автомашин, перевозящих опасные грузы, периодичность техосмотра составляет раз в полгода.

За езду без технического осмотра на водителей легковых и грузовых автомашин, предназначенных для транспортировки людей, автобусов и авто для транспортировки опасных грузов налагается штраф. На водителей других транспортных средств штраф не накладывается, но без техосмотра они не смогут прибрести полис ОСАГО, а это влечет за собой другой штраф.