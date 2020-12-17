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Белые автомобили были самыми популярными в мире в 2020 году

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О самых популярных вариантах окраса кузова рассказали специалисты компании Axalta Coating Systems.
Американская компания занимается поставками автомобильных красок и ежегодно публикует результаты собственных исследований.

Так, оказалось, что в 2020 году самыми популярными в мире были белые автомобили. Впрочем, этот цвет на автомобильном рынке лидирует уже 10 лет подряд. Согласно статистике, белый цвет кузова имели в этом году 38% новых авто.

Черный цвет остается вторым по популярности и в этом году его доля среди новых машин составила 19%. Немного отстают серые авто, у которых показатель составил 15%. Отдельно аналитики отметили, что в зависимости от региона популярность цвета меняется.

Например, в Европе больше покупают машин в черном и сером цвете, а в Китае чаще пользуются спросом машины с белым цветом кузова.

Если говорить о России, то в нашей стране автомобилисты чаще выбирают серебристые и серого оттенка легковушки, а вот белый и черный варианты оказались только на втором и третьем месте.

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