Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster

Компания Renault раскрыла некоторые подробности об изменениях, которые произойдут в кроссовере Duster для российского авторынка.

Согласно официальной информации, обновленный Duster будет отличаться от предшественника измененными габаритами и дизайном.

Итак, длина кроссовера теперь составляет 4 341 мм, что на 26 мм больше, чем у актуальной модели. Увеличился и показатель колесной базы, который теперь составляет 2 676 мм.

При этом ширина и высота остались прежними и составляют 1 804 и 1682 мм. Заявленный дорожный просвет равен 210 мм.

Во внешности автомобиля стоит отметить появление обновленной решетки радиатора, фар, колесных арок и светодиодных огней.

Какие изменения произошли в салоне, компания пока не сообщает.

Впрочем, и моторная гамма кроссовера не рассекречивается, но по предварительным данным в линейке двигателем больше не будет 2,0-литрового атмосферного мотора и 4-ступенчатой автоматической КП.

А вот в топовых вариантах предложат турбированный 1,3-литровый ДВС, который уже используется Arkana.