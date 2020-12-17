Главная » Новости

Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Компания Renault раскрыла некоторые подробности об изменениях, которые произойдут в кроссовере Duster для российского авторынка.
Согласно официальной информации, обновленный Duster будет отличаться от предшественника измененными габаритами и дизайном.

Итак, длина кроссовера теперь составляет 4 341 мм, что на 26 мм больше, чем у актуальной модели. Увеличился и показатель колесной базы, который теперь составляет 2 676 мм.

При этом ширина и высота остались прежними и составляют 1 804 и 1682 мм. Заявленный дорожный просвет равен 210 мм.

Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster

Во внешности автомобиля стоит отметить появление обновленной решетки радиатора, фар, колесных арок и светодиодных огней.

Какие изменения произошли в салоне, компания пока не сообщает.

Впрочем, и моторная гамма кроссовера не рассекречивается, но по предварительным данным в линейке двигателем больше не будет 2,0-литрового атмосферного мотора и 4-ступенчатой автоматической КП.

А вот в топовых вариантах предложат турбированный 1,3-литровый ДВС, который уже используется Arkana.

Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster Французский бренд Renault представил в РФ обновленный Duster

renault Renault Duster
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика