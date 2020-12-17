Автомобили японской марки являются лидерами по числу автоугонов в России, о чем рассказали опрошенные журналистами «РИА Новости» страховщики.

Toyota стала самым угоняемым в РФ автомобилем осени 2020 года, а также наиболее востребованными в стране являются модели марок Kia и Hyundai.

Первые строчки в рейтингах страховых компаний занимают разные автомобили, но у большинства из них лидеры остаются неизменными и это Kia, Hyundai и Toyota.

Также в рейтингах страховщиков фигурируют и премиальные авто марки Lexus, а также в них числятся и машины Mitsubishi.

Среди моделей у некоторых компаний чаще всего угоняют Toyota Camry и Hyundai Tucson. Стоит отметить, что в России по каско застраховано только 4 млн автомобилей с учетом грузовиков.

По данным Банка России каждый год в стране угоняют порядка 20 тыс. авто, а страховщики делают выплаты по 6,5 тыс. машинам.