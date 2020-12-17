Компания KIA официально анонсировала появление нового поколения кроссвэна KIA Carnival на российском рынке.

В частности, российский офис сообщил, что модель успешно прошла сертификацию, и ее выход планируется в следующем году.

Точные сроки выхода пока не называют, но уже известно, с какими силовыми установками KIA Carnival будет доступен для покупки.

Так, новый кроссвэн KIA Carnival в России презентуют в 2021 году и предложат его с бензиновым и дизельным двигателем.

Первый будет иметь объём 3,5 литра, а его мощность составит 249 л.с. при 332 Нм крутящего момента.

Дизельный двигатель имеет объём 2,2 литра. Этот турбомотор будет иметь отдачу 199 л.с. при 440 Нм крутящего момента. Среди трансмиссий для этих моторов предложат только 8-ступенчатый автомат. Система привода будет на переднюю ось.

Россиянам на выбор предложат семи- или восьмиместный вариант кроссвэна. Напомним, что основой для автомобиля стала платформа компании с названием N3. Габариты KIA Carnival следующие: 5 155/1995/1750 мм, колесная база составляет 3 090 мм.