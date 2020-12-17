Чем отличается недорогая резина от премиальных брендов?

Существует мнение, что премиальные бренды шин вовсе не обладают существенными преимуществами по сравнению с недорогими марками. Приверженцы такого подхода указывают, что различие именно в цене из-за воспринимаемого престижа бренда, а качество и, соответственно, результат для потребителя будут одинаковыми. В действительности отличия все-таки существуют.

Виды марок шин

Шинные бренды могут относиться к одной из нескольких категорий:

Материнские, то есть основные бренды крупных изготовителей, известные всем, в том числе по Формуле-1, включая Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Conrtinental и т.п.;

Суббренды (дочерние), это другие (помимо основных) торговые марки, принадлежащие крупным изготовителям, они обладают собственным каталогом и их продвижение ведется отдельно;

Частные — нишевые продукты, ориентированные на конкретную целевую аудиторию (к примеру, страну.)

Стоит отметить, что крупные концерны могут выпускать шины дочерних марок как на отдельных заводах (соблюдая принцип один завод — одна марка), так и на том же предприятии, что и основной бренд, единого правила тут нет. Но и в случае, когда главный бренд и суббренды изготавливают на одном заводе, изделия отличаются друг от друга. А недорогая шипованная резина, выпущенная частным образом и вовсе не должна быть столь же качественной, как и знаменитые марки.

Отличия шин вторичных брендов

В реальности современная шина — весьма сложное изделие, разработанное с применением компьютерных технологий, поэтому у него имеется масса характеристик и удешевление любой из них ведет к некоторому падению качества.

Так, при изготовлении суббрендов используют менее дорогую резиновую смесь — компаунд. Она в большей степени подвержена стиранию, и обладает худшим сцеплением с дорогой. Также корд шины может выть выполнен из основы, имеющей меньшую стоимость, в итоге покрышка станет интенсивнее прогреваться, что приведет к повышению сопротивления при качении. Помимо этого можно предусмотреть внутри каркаса изделия меньшее количество слоев, что снизит его устойчивость к ударному воздействию.

Равным образом при выпуске шин дочернего бренда нередко применяют формы, которые давно эксплуатируются, в результате получаемые изделия балансируются заметно хуже, и их протектор обладает дефектами, хотя и не слишком значительными, но безусловно недопустимыми для моделей класса премиум..

Иначе говоря, в целом шины, не относящиеся к премиальным, выпускаются с использованием материалов, качество которых несколько уступает задействуемым для выпуска изделий премиум, также свои особенности есть и в производственном процессе. В итоге свою цену подобная модель отработает, но разница в уровне с премиальным вариантом безусловно будет.