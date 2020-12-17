Как выбрать б/у авто

Отечественный вторичный рынок автомобилей перенасыщен предложениями: авто с хорошей сервисной историей, без ДТП, с небольшим пробегом. «Сватают» не только местные машины – с поистине «небесной» скидкой в 45% предлагают привезенные из Америки, или Европы.

Наряду с «технически идеальными» предлагают варианты просто «в хорошем состоянии», знавшие только одного заботливого хозяина (конечно же, не «отжигавшего», и лившего в мотор только оригинальные масла). Верить заявленному, в принципе, можно, доверять – увы, нет. Соответствие авто заявленному состоянию нужно обязательно проверять.

Причем – до мелочей. Ведь, в случае проблем с документами или серьезной неисправности, вы рискуете всей суммой покупки. Для вас – несколько советов о проверке подержанной машины от экспертов одной из крупнейших в Украине компаний по автоподбору – CarFinder .

На что нужно обязательно смотреть при покупке б/у авто

Соответствие цены машины «вилке» средних в своем классе (все что ниже – хлам, или проблемное).

Является ли продавец хозяином (если нет – узнать, кто будет переоформлять).

Легальность авто (происхождение), его регистрацию, количество хозяев, отсутствие непогашенных штрафов.

Соответствие номеров рамы и агрегатов заявленных в документах – реальным (нужна подробная проверка на просмотре).

Состояние ЛКП, фар, стекол, пластиковых элементов кузова (если есть явно новые – значит, их меняли из-за повреждений).

Соответствует ли состояние ЛКП и салона – возрасту авто. Учитывая равномерность износа всех деталей интерьера (руль, кнопки, рычаги, сиденья, пол).

Легкость пуска, и звук работы двигателя в разных режимах – на холостых, холодным, прогретым, выше средних оборотов.

Поведение машины на дороге (желателен тест-драйв), отсутствие стуков в подвеске, плавное переключение (автомат), общий комфорт на большой и малой скорости.

Равномерный ли износ протектора колес, нет ли протечек жидкостей, или запаха топлива в салоне.

Состояние мотора под капотом (если слишком чист – удаляли следы масла или вмешательства).

Проверка технического состояния

Даже если вы хорошо разбираетесь в автомобилях, без технических средств вы не сможете достоверно ответить на ряд вопросов, поэтому вам понадобятся:

Толщиномер для определения соответствия слоя ЛКП заводскому.

Сканер для компьютерной диагностики, желательно – оригинальный.

Яма (эстакада, или подъемник) для осмотра днища авто.

Даже если вы твердо намерены экономить на всем – рекомендуем, все же, получить экспертное заключение автосервиса. Хотя бы – по состоянию ходовой, подвески, тормозной системы.

Что выгоднее – искать самому или нанять эксперта по автоподбору

В первую очередь – помощь профессионала означает отсутствие юридических проблем с покупкой и постоянное содействие на всех этапах сделки. Если не знаете, как проверить приглянувшуюся машину на ДТП, аресты, ограничения, штрафы, или угон – лучшее, что можете сделать – это нанять юридического представителя, который оценит заинтересовавшие вас варианты. А затем – поможет переоформить уже купленный автомобиль.

Кроме стандартной проверки по VIN, автоэксперт может установить, не продавалась ли ранее эта же машина с приличным пробегом на других площадках. Соответственно – не скрывает ли продавец серьезные дефекты. Не числится ли он сам в black list, куда попадают нечестные продавцы и перекупы, а также – откровенные мошенники.

Даже если не брать в расчет действительно тотальную экономию времени – на подборе подходящих предложений и изучении статистики для отсева «мусорных» объявлений – нанимать эксперта выгоднее еще по трем причинам:

Первая – гарантии. Заключив договор, вы гарантированно получите именно ту машину, которая вам нужна, и обезопасите себя от покупки автохлама восстановленного после ДТП, импортного «битка» или «утопленника».

Вторая – экономия. Профессионалу выгодно добиться для вас существенной скидки у продавца, и он это сделает, причем аргументированно.

Третья – возможности. Подбор автомобиля будет вестись не только в вашем городе. Представительства компании есть по всей Украине, и за рубежом.

Самое удобное – то, что вам не нужно будет звонить по объявлениям, ездить на пустые просмотры и общаться в реале с продавцами. Вместо вас это будет делать автоэксперт.

CarFinder