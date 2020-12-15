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Чем грозит неисправность катализатора?

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Каталитический нейтрализатор вредных автомобильных выхлопов, коротко называемый катализатором, выполняет роль фильтра. С течением времени он засоряется и приходит в негодность, что оказывает отрицательное влияние на состояние авто.

Последствия неисправности катализатора

Исправное функционирование каталитического нейтрализатора уменьшает токсичность выхлопов и обеспечивает нормальную работу мотора. Эксплуатация авто с неисправным каталитическим нейтрализатором чревата целым рядом негативных последствий. Избежать их позволяет бесплатное удаление катализатора. В число таких последствий входят:

  • Уменьшение мощности мотора. При снижении проходимости катализатора мотор начинает функционировать нестабильно, а управляемость автомашины ухудшается.
  • Существенное увеличение расхода моторного масла и горючего.
  • Появление резкого неприятного запаха в процессе холодного запуска мотора в результате повышения концентрации вредных газов в выбросах.
  • Громкие удары в области днища авто, в особенности во время запуска мотора и при большой нагрузке.
  • Появление на приборной доске сигнала Check Engine, оповещающего о неполадках в автомашине. Если электронная система авто выявляет отклонения от нормы с помощью датчиков, то она не только оповещает водителя об этой проблеме индикаторным значком на доске приборов, но и переводит систему управления мотором в аварийный режим.

Способы решения проблемы

Если катализатор оказался забит, то нужно незамедлительно принять соответствующие меры, воспользовавшись одним из следующих вариантов действий:

  • Помыть и почистить катализатор. Этот метод эффективен только на начальном этапе его засорения. Если соты каталитического нейтрализатора полностью забились или оплавились и разрушились, то использовать его нельзя.
  • Удалить катализатор из корпуса и установить вместо него пламегаситель, перепрошив затем электронную систему управления автомашиной. Проверка газоанализатором покажет высокую концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, за что полагается штраф.
  • Произвести замену неисправного катализатора на новый. Этот метод является самым дорогим, но позволяет эффективно решить возникшую проблему.

Таким образом, неисправность катализатора создает серьезные проблемы как для автомобиля, так и для экологии. Однако ничего сложного в восстановлении нормальной работы авто нет.

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