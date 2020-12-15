Чем грозит неисправность катализатора?

Каталитический нейтрализатор вредных автомобильных выхлопов, коротко называемый катализатором, выполняет роль фильтра. С течением времени он засоряется и приходит в негодность, что оказывает отрицательное влияние на состояние авто.

Последствия неисправности катализатора

Исправное функционирование каталитического нейтрализатора уменьшает токсичность выхлопов и обеспечивает нормальную работу мотора. Эксплуатация авто с неисправным каталитическим нейтрализатором чревата целым рядом негативных последствий. Избежать их позволяет бесплатное удаление катализатора. В число таких последствий входят:

Уменьшение мощности мотора. При снижении проходимости катализатора мотор начинает функционировать нестабильно, а управляемость автомашины ухудшается.

Существенное увеличение расхода моторного масла и горючего.

Появление резкого неприятного запаха в процессе холодного запуска мотора в результате повышения концентрации вредных газов в выбросах.

Громкие удары в области днища авто, в особенности во время запуска мотора и при большой нагрузке.

Появление на приборной доске сигнала Check Engine, оповещающего о неполадках в автомашине. Если электронная система авто выявляет отклонения от нормы с помощью датчиков, то она не только оповещает водителя об этой проблеме индикаторным значком на доске приборов, но и переводит систему управления мотором в аварийный режим.

Способы решения проблемы

Если катализатор оказался забит, то нужно незамедлительно принять соответствующие меры, воспользовавшись одним из следующих вариантов действий:

Помыть и почистить катализатор. Этот метод эффективен только на начальном этапе его засорения. Если соты каталитического нейтрализатора полностью забились или оплавились и разрушились, то использовать его нельзя.

Удалить катализатор из корпуса и установить вместо него пламегаситель, перепрошив затем электронную систему управления автомашиной. Проверка газоанализатором покажет высокую концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, за что полагается штраф.

Произвести замену неисправного катализатора на новый. Этот метод является самым дорогим, но позволяет эффективно решить возникшую проблему.

Таким образом, неисправность катализатора создает серьезные проблемы как для автомобиля, так и для экологии. Однако ничего сложного в восстановлении нормальной работы авто нет.