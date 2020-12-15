Диски на авто r16 от лучших производителей

16-й типоразмер колесных дисков популярен уже более 20 лет. Он устанавливается как на отечественные автомобили, так и на транспортные средства зарубежного производства. Некоторые умельцы специально выбирают диски на авто r16, в то время как их родным типоразмером являются 14-дюймовые катки. Это выгодно выделяет машину из общего потока, улучшает стиль ее кузова, позволяет улучшить ее проходимость и т.д.

Помимо размера колес, огромное значение играет их дизайн и технология изготовления. Современный водитель имеет широкий выбор среди моделей штампованных, литых и кованых ободов. Особенности их строения, достоинства и недостатки давно уже изучены всеми водителями. Поэтому давайте лучше познакомимся с производителями дисков, которые занимают первые ступени в рейтинге по доверию потребителей.

ТОП-3 производителей надежных катков

Зная лучших, легче ориентироваться в стоимости и моделях колес. Покупателю проще отличить оригинал от подделки и наоборот.

По мнению большинства автовладельцев, а также по показателям востребованности, лидерами являются:

ALUTEC;

BBS;

OZ RACING.

Alutec — надежность в каждой спице

Немецкая компания начала свою деятельность в 1996 году. Сейчас ее изделия признаны одними из наиболее качественных во многих европейских странах. Точные геометрические размеры, уникальный дизайн и гарантийный срок от 5 лет говорят сами за себя. Фирма не сбавляет темпы и покоряет новые горизонты, выпуская каждый год еще более эффектные и надежные литые катки.

BBS — легкость и качество

Еще одной узнаваемым брендом среди автолюбителей является BBS. Ее организаторами стали спортсмены-любители, что и определило основное направление деятельности компании — максимально легкие легкосплавные диски с высокими показателями выносливости и прочности. Ребята используют технологию литья при низком давлении и еще целый ряд инновационных технологий. Продукцию фирмы нельзя назвать бюджетной, но вот долговечной и надежной — легко.

OZ RACING — диски с итальянским характером

Еще в далеком 1971 году данный бренд начал делать свои первые шаги. За прошедшее время они успели получить признание не только автолюбителей всего мира, но и конкурентов. Бренд был отмечен многочисленными наградами за высокое качество товара и невероятные достижения в области автоспорта. Их диски устанавливались на модели авто от Ferrari, McLaren, Maserati и т.д.

Купить эффектные обода лучших брендов

Приобретая продукцию мировых брендов, вы гарантированно получаете высокий уровень безопасности и долговечности. Оригинальные диски с гарантией качества легче всего выбрать в интернет-магазине AvtoDiskiUA:

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