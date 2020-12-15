Проблесковые маячки для спецтехники

Предназначение проблесковых маячков для спецтехники состоит в привлечении к ней внимания участников дорожного движения. Они могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими специальными сигналами.
Ситуации. в которых требуется установка проблескового маяка
Никаких преимуществ на дороге проблесковый маячок не дает, он лишь предупреждает остальных участников движения о необходимости повышенной бдительности. Если же данное устройство отсутствует в предписанных правилами дорожного движения случаях, то это считается нарушением, за которое полагается штраф. ПДД предписывают установить маячок в следующие ситуациях:
- Спецтехника производит ремонтные и строительные дорожные работы, убирает снег, подметает дорогу и т. п.
- Выполняется погрузка поврежденных автотранспортных средств.
- Осуществляется сопровождение грузовых автомобилей с крупногабаритной кладью или организованных тренировочных велосипедных групп.
- Спецтехника транспортирует взрывчатые, ядовитые, радиоактивные или легковоспламеняющиеся вещества.
- Выполняется транспортировка несовершеннолетних.
Классификация маячков по способу крепления
Все существующие проблесковые маяки классифицируются по разным критериям. На сайте https://agroplan.com.ua/ можно выбрать наиболее подходящие виды этих изделий. Исходя из способа крепления, маяки делятся на следующие виды:
- На одном или трех болтах. Их устанавливают в качестве постоянных и используют для езды на высоких скоростях.
- На магните. Этот популярный метод крепления применяется на быстросъемных маячках, которые питаются с использованием кабеля через разъем прикуривателя. Обычно магнит снимается, обеспечивая доступ к отверстиям для крепления маяка тремя болтами. Если проблесковый маячок закреплен на магните, то в связи с физико-механическими ограничениями максимально допустимая скорость передвижения спецтехники составляет 80 километров в час.
- На кронштейне. Маячки с таким методом крепления обычно применяются на спецтехнике, которая работает в особых условиях и оснащена выведенными на требуемый уровень штатными трубами с размещенным в них электрокабелем. Кронштейн маячка одновременно служит как креплением, так и электропроводником.
- Демпферное крепление. Такой способ отличается от крепления на кронштейне наличием демпферного стабилизатора. Он применяется на спецтехнике, функционирующей при повышенной вибрации.
В ПДД указаны исключения для тех случаев, когда спецтехнике с проблесковыми маячками отдается приоритет перед остальными транспортными средствами. Во всех остальных ситуациях водители такой спецтехники должны соблюдать правила дорожного движения.