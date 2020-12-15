Проблесковые маячки для спецтехники

Предназначение проблесковых маячков для спецтехники состоит в привлечении к ней внимания участников дорожного движения. Они могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с другими специальными сигналами.

Ситуации. в которых требуется установка проблескового маяка

Никаких преимуществ на дороге проблесковый маячок не дает, он лишь предупреждает остальных участников движения о необходимости повышенной бдительности. Если же данное устройство отсутствует в предписанных правилами дорожного движения случаях, то это считается нарушением, за которое полагается штраф. ПДД предписывают установить маячок в следующие ситуациях:

Спецтехника производит ремонтные и строительные дорожные работы, убирает снег, подметает дорогу и т. п.

Выполняется погрузка поврежденных автотранспортных средств.

Осуществляется сопровождение грузовых автомобилей с крупногабаритной кладью или организованных тренировочных велосипедных групп.

Спецтехника транспортирует взрывчатые, ядовитые, радиоактивные или легковоспламеняющиеся вещества.

Выполняется транспортировка несовершеннолетних.

Классификация маячков по способу крепления

Все существующие проблесковые маяки классифицируются по разным критериям. На сайте https://agroplan.com.ua/ можно выбрать наиболее подходящие виды этих изделий. Исходя из способа крепления, маяки делятся на следующие виды:

На одном или трех болтах. Их устанавливают в качестве постоянных и используют для езды на высоких скоростях.

На магните. Этот популярный метод крепления применяется на быстросъемных маячках, которые питаются с использованием кабеля через разъем прикуривателя. Обычно магнит снимается, обеспечивая доступ к отверстиям для крепления маяка тремя болтами. Если проблесковый маячок закреплен на магните, то в связи с физико-механическими ограничениями максимально допустимая скорость передвижения спецтехники составляет 80 километров в час.

На кронштейне. Маячки с таким методом крепления обычно применяются на спецтехнике, которая работает в особых условиях и оснащена выведенными на требуемый уровень штатными трубами с размещенным в них электрокабелем. Кронштейн маячка одновременно служит как креплением, так и электропроводником.

Демпферное крепление. Такой способ отличается от крепления на кронштейне наличием демпферного стабилизатора. Он применяется на спецтехнике, функционирующей при повышенной вибрации.

В ПДД указаны исключения для тех случаев, когда спецтехнике с проблесковыми маячками отдается приоритет перед остальными транспортными средствами. Во всех остальных ситуациях водители такой спецтехники должны соблюдать правила дорожного движения.