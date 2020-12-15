Букмекеры принимают ставки на новую машину Роналду

Времена, когда ставки можно было делать лишь на определенные вида спорта и скачки, давно остались в прошлом – новая плеяда букмекеров готова заключить пари на самые удивительные события.

В отдельных странах законодательство не позволяет официально заключать пари на неспортивные события, где-то – под запретом ставки на статистику в отдельных видах спорта, а кто-то и вовсе относит букмекерский бизнес к криминалу. Есть и совсем оригинальные примеры. Например, японский беттор Масару Канемото, который специализируется на североамериканском спорте, в интервью BetON подтвердил, что в Стране восходящего солнца легально можно ставить лишь на четыре вида спорта: кейрин (велогонки), кийотей (гонки на моторных лодках), скачки и спидвей.

Но все же в большинстве стран мира для любителей беттинга доступен полный спектр выбора событий для ставок, и порой букмекеры предлагают совершенно потрясающие в свое оригинальности варианты. Одним из последних таких предложений стала линия для пари на новый автомобиль звезды мирового футбола Криштиану Роналду.

Любителям азарта было предложено 10 марок авто, и из них можно выбрать одну, которую, по мнению беттора, нападающий «Ювентус» официально представит на страничке в Инстаграме в качестве новой покупки. Отметим, что самый низкий коэффициент в этой линии (а соответственно и самый высокие шансы на покупку, по мнению аналитиков), был на автомобиль марки «Bugatti». Эксперты букмекера оценили приобретение авто этого производителя коэффициентом 3.00 (примерно 33% вероятности).

Судя по всему, все дело в особенных симпатиях Роналду к данной марке, ведь в его коллекции уже была замечена модель «Bugatti Veyron». А эксклюзивный «Bugatti Voiture Noire» с мотором в 1500 лошадиных сил и максимальной скоростью до 420 километров в час, прибудет в гараж Криштиану в 2021 году по предварительному заказу.