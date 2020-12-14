Покупка автомобиля в кредит под использование в такси от компании «Такси легко»

Обычно покупка машины в кредит интересует человека, который просто желает пользоваться ею для личных целей. Но в последнее время все более популярным вариантом становится кредит на авто, которое будет использоваться для работы таксистом. Такая тенденция обусловлена тем, что люди стремятся иметь дополнительный доход, с пользой использовать свои покупки, извлекать выгоду даже из наличия кредита на движимое имущество.

Компания «Такси легко» предлагает каждому желающему клиенту оформить кредит на машину и с первых дней обладания ею начать зарабатывать в такси. Подобрать подходящее авто можно на странице https://tvoe-taksi.ru/catalog/, где представлены многие интересные варианты различного ценового сегмента. Вот лишь некоторые модели, которые здесь доступны:

VOLKSWAGEN POLO;

SKODA RAPID;

LADA VESTA SW CROSS;

KIA RIO;

HYUNDAI SOLARIS.

И это далеко не полный автопарк, предлагаемый компанией. Вам доступно несколько десятков современных авто, на которых будет приятно и ездить по личным целям, и работать в качестве таксиста.

Преимущества кредита перед арендой

Многие водители предпочитают арендовать авто, но кредит все же является более выгодным вариантом по многим причинам. Вот лишь некоторые из них:

Никаких переплат и бесполезных расходов. Вы получаете автомобиль в свое распоряжение и можете использовать его, как считаете нужным;

Компания «Такси легко» предлагает все сопутствующие услуги для того, чтобы оформить такси и право на этот вид деятельности;

Кредит выдается на выгодных условиях, к примеру, максимальный срок его составляет 8 лет, а процентная ставка составляет всего 3,5%.

Чтобы воспользоваться услугой кредита на авто под такси, достаточно соответствовать небольшому перечню требований: быть возрастом 18 и выше, иметь российское гражданство, иметь все необходимые документы, подтверждающие личность: паспорт, военный билет, водительские права и т.п.

Если Вы всерьез решили работать в такси и получать от этого максимум прибыли, то компания может предложить и дополнительные услуги:

Установку ГБО оборудования в Ваше авто для экономии на топливе;

Оклейку машины для того, чтобы она выглядела как такси и привлекала клиентов;

Помощь в получении лицензии для возможности работать таксистом.

Обращайтесь в «Такси легко» и получайте только лучший сервис и возможность легко начать зарабатывать на своем новом автомобиле.