Лучший городской автомобиль

Для комфортного передвижения на автомобиле по современному городу сегодня есть множество предложений от ведущих авто производителей. Особое место занимает Мини Купер — это, наверное, самая любимая и желанная модель автомобиля для городского жителя. Об особенностях и преимуществах этого автомобиля можно прочесть в представленной статье.

Основные отличия от трех дверной версии

Многим автолюбителям пришлась по вкусу трех дверная модель этого автомобиля, поэтому разработчики не стали останавливаться на достигнутых результатах и выпустили новую версию. Пятидверный Мини Купер имеет следующие отличия от трех дверной модели:

Больше пространства. Модель на 16 см длиннее предыдущей версии и 941 л. места для перевозки багажа.

Многозадачный руль. Эта важная деталь не только подчеркивает спортивный облик автомобиля, а и способствует безопасному управлению на предельных скоростях.

Новые фары. Уникальные светодиодные матрицы светят еще ярче, чем на предыдущей версии автомобиля.

Ну а то преимущество, что пять дверей в любом случае лучше трех, само собой разумеется.

Преимущества езды на Мини Купере по городу

Сегодня купить Мини Купер у дилера мечтают многие городские жители. В автомобиле много электронных помощников, которые сделают езду в городских условиях комфортной. Самым популярным устройством, доказавшим свою эффективность на практике, стал помощник паркинга. Электроника, ориентируясь по камерам, в любых условиях (темнота, дождь или снег) выберет оптимальный маршрут парковки. Даже начинающий водитель с легкостью припаркует свое авто в самом тесном переулке.

Оценят счастливые обладатели новой модели и систему навигации от Мини Купера. На ярком дисплее 6.5 дюймов водитель может следить за своим местонахождением на маршруте, оптимально проложенном электроникой. Здесь учитываются все параметры — пробки, заторы и ДТП, что в городских условиях может иметь решающее значение и поможет выиграть время. Голосовые подсказки водителю не будут отвлекать его внимание во время управления автомобилем в напряженных условиях движения по городу.

Выбирая Мини Купер автолюбитель получает отличную машину настоящего японского качества, соответствующую всем современным требованиям безопасности. Все самые последние технические разработки нашли применение в этой модели автомобиля.