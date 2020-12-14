Притягательные стороны Мерседес G-класса

Существуют модели автомобилей, которые несмотря на то, что их выпуск длится уже не одно десятилетие, по-прежнему находятся в фаворе многих автомобилистов любителей. К таким линейкам можно с уверенностью отнести Мерседес G-класс Gelandewagen, который интересен рынку продаж уже не менее 34 лет.

Рекорд ветерана G-класса

Продолжая тему известных марок автомобилей, необходимо отметить, что этот легендарный G-класс много раз подвергался определенной реконструкции или так называемой «косметической пластике». Пройдя очередное обновление в 2012 году, известный «ветеран» немецкого автопрома снова оказался в строю. В Европе сейчас он предлагается не только в форме вместительного универсала, но и в виде трёх-дверного кабриолета, который размещается на немного укороченной колесной базе. Важный момент модели – складной мягкий верх.

В США автомобили данной линейки, как в принципе и на отечественном рынке, Мерседес G-класса представлен в основном пяти-дверным SUV, у которого полноразмерная колесная база. Именно такие автомобили и максимально притягивают к себе многих покупателей.

Верность себе или немного истории

Проект линейки G-Wagen был разработан еще в 1972 году. В то время созданием многоцелевых армейских машин совместно занимались немецкая компания Daimler-Benz и австрийский производитель Steyr-Daimler-Puch, который сегогодня называется Magna Steyr. Есть предположение, что с идеей создания «геландевагена» выступил сам шах Ирана Magna Steyr. Он тогда имел достаточно крупный пакет акций в компании Daimler-Benz.

С тех пор много времени прошло, а автомобиль по-прежнему на конвейере и интересен многим состоятельным покупателям. Прежде всего, он подкупает:

своим отличным дизайном;

вместительностью;

надежностью;

неизменным техническим совершенством.

Кроме всего перечисленного выше, этот автомобиль отлично показал себя на бездорожье и всем этим, вместе взятым, привлекает к себе покупателей, которые способны по достоинству оценить все притягательные стороны автомобиля Мерседеса G-класса. Если эта информация заинтересовала и вас, то узнать больше важных данных о модельном ряде этой линейки, цене и условиям приобретения, вам всегда поможет официальный дилер Мерседес в вашем городе.

Важно отметить, что, прежде всего, это автомобиль компании Мерседес G-класса, а, как известно, техника, сошедшая с конвейера этого производителя, отличается особенным шармом, долговечностью и легкостью в управлении.