Что делать с машиной после ДТП?

После того как автомашина попадает в аварию, перед ее хозяином возникает дилемма: браться за утомительный и дорогостоящий ремонт либо избавиться от проблемы посредством продажи битого транспортного средства. Обстоятельства бывают разными, однако чаще всего автомобилисты предпочитают выбирать второй вариант.

Плюсы продажи битой автомашины

В прежние времена в городских дворах на глаза зачастую попадались побывавшие в ДТП автомашины, долгие годы простаивавшие на одном и том же месте. На сегодняшний день такую картину увидеть можно крайне редко. Это объясняется тем, что любой владелец авто, не имеющий желания его восстанавливать, может воспользоваться услугами одной из фирм, специализирующихся на покупке побывавших в авариях автотранспортных средств, и достаточно быстро решить свою проблему. Выкуп авто в любом состоянии спб выгоднее ремонта по следующим причинам:

отпадает необходимость вести поиски автодеталей для починки автомашины;

выплата компенсации остаточной стоимости автомашины ее владельцу производится немедленно;

решением всех вопросов по переоформлению транспортного средства занимается юрист скупщика;

нет необходимости заниматься поисками автомастерской для ремонта битого авто;

не нужно подбирать место для хранения побывавшего в ДТП авто.

Поиск фирмы для продажи битой автомашины

При совершении сделок, связанных с большими деньгами, необходимо проявлять особую бдительность. При выборе надежной фирмы, занимающейся выкупом пострадавших в ДТП автомашин, полезно придерживаться ряда рекомендаций, приведенных ниже:

предпочтение надо отдавать фирмам с продолжительным стажем работы на этом рынке и располагающим многочисленным штатом сотрудников;

следует удостовериться в наличии соответствующих лицензий у специалистов, которые занимаются оценкой автомашин и оформлением требующихся документов;

при наличии возможности лучше всего нанять юриста и оценщика самостоятельно, чтобы исключить риск занижения стоимости автомашины и оплошностей при подготовке договора.

Риску попасть в аварию подвергаются все участники дорожного движения. Если дефекты, полученные автомобилем в результате ДТП, незначительны, то целесообразно быстро его восстановить за небольшие деньги. Если же повреждения оказались серьезными, с проведением ремонтных работ могут возникнуть большие сложности, и при таких обстоятельствах куда проще продать битый автомобиль.