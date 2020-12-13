Купить шины для автомобиля

Покупка шин для своего автомобиля — важное и ответственное событие для любого водителя. В большом разнообразии производителей и марок покрышек сложно сделать выбор, особенно если нет опыта в этом деле.

От того, как правильно подобраны шины, зависит срок их службы, комфорт при езде, расход топлива и безопасность. Перед тем, как купить шины, стоит изучить важные нюансы выбора.

Главные параметры выбора

Для безопасного передвижения на автомобиле недостаточно установить просто новые шины, их нужно подобрать с учетом важных параметров:

сезонность;

типоразмер;

рисунок протектора.

Для гарантированной устойчивости автомобиля и хорошей управляемости им покрышки нужно менять на всех колесах.

Сезонность

Сезонность — это ключевой момент выбора при покупке. Автошины бывают летние, зимние и всесезонные.

Летние отличаются высокими показателями износоустойчивости и индекса скорости. Но при минусовых температурах они замерзают.

Зимние оснащены специальными ламелями и более мягкие на ощупь благодаря специальному составу, обеспечивающему максимальный контакт с дорожным покрытием при минусовых температурах. Но летом они быстро изнашиваются.

Всесезонные покрышки предназначены для стран, где перепады температур зимой и летом небольшие. При эксплуатации в других климатических условиях они не обеспечат безопасность движения зимой и быстро износятся летом.

Типоразмер

Этот параметр зависит от модели автомобиля и размера дисков, на которые будут установлены шины. Важно четко подобрать ширину, высоту и посадочный диаметр покрышки. Нужная информация по подбору имеется в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Рисунок протектора

Производители автомобиля не ограничивают водителя при выборе этой характеристики. Здесь учитывается, качество дорог, по которым придется чаще ездить. Но от нее зависит качество и комфорт при эксплуатации шин.

Для частых поездок в городских условиях чаще всего покупают шины с симметричным ненаправленным протектором.

При частых поездках по сельским дорогам наиболее подходящим будет редкий и массивный рисунок протектора, но на трассе он быстрее изнашивается.

Шипованная резина нужна при поездках в суровые зимы по сухому льду. В городе она вряд ли пригодится, и шипы быстро сотрутся.

Какие выбрать шины, зависит не только от их стоимости и названия бренда. Главное — чтобы они идеально подходили по главным параметрам. Только так поездки на автомобиле будут не только безопасными, но и приятными.