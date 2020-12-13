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Купить шины для автомобиля

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Покупка шин для своего автомобиля — важное и ответственное событие для любого водителя. В большом разнообразии производителей и марок покрышек сложно сделать выбор, особенно если нет опыта в этом деле. 

От того, как правильно подобраны шины, зависит срок их службы, комфорт при езде, расход топлива и безопасность. Перед тем, как купить шины, стоит изучить важные нюансы выбора.

Содержание
  1. Главные параметры выбора
  2. Сезонность
  3. Типоразмер
  4. Рисунок протектора

Главные параметры выбора

Для безопасного передвижения на автомобиле недостаточно установить просто новые шины, их нужно подобрать с учетом важных параметров:

  • сезонность;
  • типоразмер;
  • рисунок протектора.

Для гарантированной устойчивости автомобиля и хорошей управляемости им покрышки нужно менять на всех колесах.

Сезонность

Сезонность — это ключевой момент выбора при покупке. Автошины бывают летние, зимние и всесезонные.

Летние отличаются высокими показателями износоустойчивости и индекса скорости. Но при минусовых температурах они замерзают.

Зимние оснащены специальными ламелями и более мягкие на ощупь благодаря специальному составу, обеспечивающему максимальный контакт с дорожным покрытием при минусовых температурах. Но летом они быстро изнашиваются.

Всесезонные покрышки предназначены для стран, где перепады температур зимой и летом небольшие. При эксплуатации в других климатических условиях они не обеспечат безопасность движения зимой и быстро износятся летом.

Типоразмер

Этот параметр зависит от модели автомобиля и размера дисков, на которые будут установлены шины. Важно четко подобрать ширину, высоту и посадочный диаметр покрышки. Нужная информация по подбору имеется в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Рисунок протектора

Производители автомобиля не ограничивают водителя при выборе этой характеристики.  Здесь учитывается, качество дорог, по которым придется чаще ездить. Но от нее зависит качество и комфорт при эксплуатации шин. 

Для частых поездок в городских условиях чаще всего покупают шины с симметричным ненаправленным протектором. 

При частых поездках по сельским дорогам наиболее подходящим будет редкий и массивный рисунок протектора, но на трассе он быстрее изнашивается.

Шипованная резина нужна при поездках в суровые зимы по сухому льду. В городе она вряд ли пригодится, и шипы быстро сотрутся.

Какие выбрать шины, зависит не только от их стоимости и названия бренда. Главное — чтобы они идеально подходили по главным параметрам. Только так поездки на автомобиле будут не только безопасными, но и приятными.

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