Как сделать свой бренд более узнаваемым?

Любого потребителя в настоящее время окружает колоссальное число брендов. Поэтому многие бизнесмены стараются придать своему бренду узнаваемость. Достижение этой цели сулит немалые выгоды.

Как действует узнаваемость бренда?

Под узнаваемостью торговой марки понимается способность потребителей узнать или вспомнить популярный бренд при выборе или приобретении определенного товара. Осведомленность покупателей о бренде оказывает непосредственное влияние на объемы реализации товара, по этой причине в рамках проводящейся маркетинговой кампании необходимо уделять большое внимание повышению узнаваемости торговой марки. От этого напрямую зависит конкурентоспособность товаров и долгосрочные перспективы развития бизнеса. Немногие потребители на самом деле хорошо разбираются в качестве покупаемых ими товаров. Чаще всего люди доверяют отзывам или заявленным в рекламных сообщениях характеристикам. Большая часть потребителей предпочитают знакомые торговые марки. Например, брендирование транспорта обеспечивает ему преимущество перед малоизвестными торговыми марками. Чем известнее бренд, тем выше вероятность того, что потребитель во время выбора однотипных товаров вспомнит именно о нем.

Методы повышения узнаваемости торговой марки

Для достижения высокой узнаваемости бренда применяются следующие методы:

Продвижение с использованием сувениров. Если бренд выступает в качестве части будничной жизни потребителя, он его легко узнает и часто вспоминает.

Использование сезонности трендов. Потребительские предпочтения со сменой сезонов каждый раз слегка изменяются. Для удовлетворения их запросов производится редизайн упаковки, используются сезонные этикетки и т. д.

Реклама. Это наиболее простой, но и наиболее эффективный метод. Здесь рекламодатель может выбирать из большого количества современных методов продвижения своего бренда: от скрытой рекламы в соцсетях до броской наружной рекламы.

Участие в конференциях или выставках. Такой способ наилучшим образом подходит для торговых марок, которые не выпускают продукцию, а оказывают какие-либо услуги. На выставке фирма может продемонстрировать свои преимущества представителям целевой аудитории.

Таким образом, улучшить узнаваемость своего бренда можно разными путями. Для выбора наиболее подходящих способов следует воспользоваться помощью высококвалифицированных маркетологов.