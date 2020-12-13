Как выбрать видеорегистратор

Каждый год на автомобильных трассах нашей необъятной страны количество транспортных средств увеличивается в геометрической прогрессии. При этом далеко не все водители отличаются необходимым профессионализмом, о чем свидетельствует печальная статистика СМИ, практически каждый день демонстрирующая зрительской аудитории различные автоаварии. В связи с этим каждый владелец транспортного средства, исключительно в целях собственной безопасности, просто обязан иметь в своем авто видеорегистратор.

Этот скромный гаджет окажет содействие в доказывании невиновности своего владельца, а также зафиксирует на видео любое противоправное деяние.

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А сейчас давайте поговорим обо всех тонкостях и нюансах правильного выбора видеорегистратора.

Стоимость видеорегистратора

Следует признать тот факт, что при выборе любого дорогостоящего товара, покупатель в первую очередь обращает внимание на его цену. Однако это не говорит о том, что наиболее дорогостоящий товар отличается лучшим и оптимальным качеством. Специалисты утверждают, что неправильно выбранные регистраторы, даже не смотря на свою высокую цену, не всегда могут дать нужный результат на дороге. Тем не менее и самые дешевые экземпляры могут дать сбой в своей работе, не зафиксировав необходимые события.

Совет: Не стоит экономить при выборе рассматриваемого гаджета, более дорогой экземпляр с большей вероятностью запишет качественное видео, которое обязательно выручит в трудный момент!

Виды креплений

Крепление видеорегистратора является одним из важнейших элементов в общей конструкции этого устройства. Поэтому при выборе прибора следует обратить на указанный нюанс пристальное внимание. В настоящее время производители представляют своим клиентам две разновидности креплений:

на клейкой ленте;

на присоске.

Клеящая лента

В случае круглогодичного «проживания» авто на улице (под окнами своего владельца), а не на охраняемой стоянке или в гараже, целесообразно присмотреться к гаджетам на присоске. Дело в том, что при вышеуказанной ситуации скорее всего автолюбителю придется часто снимать видеорегистратор, с целью его сохранения от злоумышленников (в случае взлома машины).

На самом деле все достаточно просто. Лента не предназначена для регулярных съема и установки, поскольку после подобных действий она не сможет обеспечить надежного крепления устройства на лобовом стекле. С другой стороны, именно лента (в сравнении с присоской) «намертво» зафиксирует гаджет на «лобовике», обеспечив надежный процент крепления.

Присоска

Указанный вид крепления лучше всего подойдет для автолюбителей, вынужденных постоянно демонтировать и уносить с собой регистратор. Что не говори, но то, что эти приборы стали неотъемлемой частичкой практически каждого автомобиля. В связи с этим в случае его постоянного нахождения на неохраняемых и диких уличных просторах, целесообразнее приобрести регистратор на присоске.

Совет: Перед приобретением прибора необходимо хорошо подумать, где будет «жить» автомобиль. Исходя из этого и следует определяться с выбором крепления видеорегистратора. При этом не стоит лениться, нужно повертеть гаджет в руках, проверив надежность вмонтированного рычага и лапки!

Оптика камеры

Вторым нюансом, к которому стоит отнестись с предельным вниманием, является качество зафиксированного на видео изображения. Более высокое разрешение дает наиболее качественное изображение!

Фиксация видеофайлов, в зависимости от вида модели, может производится в следующих форматах:

SD;

HD;

Full HD.

Крайний указанный вариант отличается наивысшим качеством, определяющим наиболее оптимальную картинку на выходе. Естественно, что и цена на видеорегистраторы с функцией Full HD, будет наиболее высокой.

Одним из существенных параметров является автоматическая регулировка яркости прибора. Следует признать тот факт, что, к сожалению, некоторые гаджеты не могут качественно справиться с этой простой задачей. В результате в случае быстрой перемены гаммы цвета, при высокой скорости автомобиля, заснятое видео может получиться весьма некачественным.

Важно знать: Экономя на покупке прибора, имеющего нестандартное разрешение, покупатель видеорегистратора рискует столкнуться с проблемой, связанной с фиксацией и последующим просмотром отснятого видео. Форматы HD и Full HD должны являться самыми приоритетными при покупке этого товара!

Фиксация файлов

Одной из основных функций данного устройства, является перезапись видеофайлов, в хронологической последовательности сменяющих друг друга.

На самом деле все достаточно просто. После того, как объем имеющейся на гаджете места (карте памяти) максимально заполняется, фиксация происходящих вокруг событий в реальном времени не останавливается, а продолжается. Новые видеофайлы накладываются поверх им предшествующих, в то же время последовательно удаляя их с карты в очередном порядке.

Фиксация видео осуществляется фрагментами, продолжительность каждого из которых (при соответствующих настройках) может достигать 15 минут.

Вместо итога

Мы разобрали основные критерии, которые помогут вам выбрать видеорегистратор. Надеемся, это поможет вам выбрать качественный во всех смыслах аппарат. Удачи на дорогах!

Автор: Илья Васильев

С сайта: VideoregistratorAvto.ru