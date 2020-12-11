Лучшие бюджетные автомобили для вождения зимой

Вождение машины зимой имеет свои особенности. Для нормального перемещения в это время года хорошо подходят внедорожники и кроссоверы с полным приводом. Не обязательно покупать дорогие модели, подойдут и машины бюджетного сегмента.
Команда матч центра ODDS.RU собрала небольшую подборку наиболее приспособленных к особенностям зимних дорог автомобилей.
- Suzuki Vitara — полноприводной паркетник со 117 л.с. под капотом и двигателем в 1,6 литра. Для тех, кто зимой много ездит по городу, но и регулярно посещает сельскую местность, вполне неплохой выбор машины.
- Hummer любой модели — этот автомобиль изначально разрабатывался для использования в армии. Благодаря коротким свесам автомобили этого бренда способны преодолевать любые сугробы и вообще ездит там, где нет даже намека на какую-либо дорогу. Единственный недостаток машин – их цена.
- Nissan Qashqai — кроссовер с полным приводом. Оснащен системой контроля движения, позволяющей корректировать водительские огрехи. Машина обладает спортивной динамикой, ею хорошо управлять, лобовое стекло оборудовано подогревом, что бывает полезно в условиях холодов. Система ESP на скорости в 80 км/ч уверенно держит Qashqai на дороге, не позволяя уйти в занос.
- Renault Duster — отечественным автовладельцам очень полюбился полноприводной «француз» в топовой версии Luxe Privilege с бензиновым двигателем на 2 литра / 143 л.с. и автоматической коробкой передач. Полноприводная версия хорошо держит дорогу любой сложности, не боится заносов и наледи, но при этом и бензин кушает очень хорошо. Поэтому без необходимости пользоваться им зимой не рекомендуется, достаточно кататься в автоматическом рабочем режиме.
- Volkswagen Tiguan — хороший полноприводной автомобиль для зимнего вождения. Машина заводится легко даже при минус 30 градусах. Автомобиль оснащен высоким дорожным просветом, светодиодной оптикой, создающей комфорт при езде с ограниченной видимостью.
- Toyota FJ Cruiser — автомобиль в ретро-стиле и истинный боец в сложных дорожных условиях. Её отличает крайне низкий центр тяжести и отличное распределение массы относительно поперечной оси. При всех своих преимуществах он также демонстрирует малый расход топлива, как для своего класса.
- Subaru Outback — под его капотом находятся в зависимости от комплектации моторы на 2,5 и 3,0 литра, которые имеют мощность 165 и 256 лошадиных сил соответственно.
- Lada 4×4 — старая добрая «Нива» вполне доказала свою пригодность для зимы. В современной версии Urban автомобиль обладает всеми традиционными способностями «Нивы», прежней высокой проходимостью и минимальными свесами, к которым прибавилось немного комфорта.