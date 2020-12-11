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Перес выиграл Гран-при Сахира

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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес победил в Гран-при Сахира, проходившего в Бахрейне. Перес заменил отсутствующего гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который пропускал гонку из-за заражения коронавирусом.

Второе место занял гонщик «Рено» Эстебан Окон. Тройку лучших замкнул Лэнс Стролл, представляющий «Рейсинг Пойнт».

26-летний россиянин Даниил Квят завершил гонку на седьмом месте. Его напарник Пьер Гасли не смог попасть в призовую зону, завершив Гран-при на 11-м месте.

«Это был очень хороший для меня уик-энд, и я даже надеялся на более высокий результат. Седьмое место тоже неплохой результат. Как команда мы все сделали правильно. У меня получилась идеальная квалификация. Гонка получилась хорошей, почти идеальной, очень доволен своим выступлением. Этот уик-энд был для меня лучшим в году. У меня был темп, и мы были близки к тому, чтобы возглавить среднюю группу», — цитирует Квята официальный сайт «Альфа Таури».

По окончании сезона Квят с большой долей вероятности покинет Формулу-1. На его место должен прийти японец Юки Цунода. За развитием событий следят эксперты социальной сети SocialBet.

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