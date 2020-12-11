Таблица кодов ошибок автомобиля Honda CR-V для самостоятельной диагностики

Honda CR-V — современный японский кроссовер с выдающимися техническими характеристиками. Автомобиль поставляется с двумя видами двигателей: 1,6 и 2,0 литра, мощностью от 123 до 177 л. с., работающими на бензине. Подробный обзор Honda CR-V вы найдете по ссылке. А в этом материале речь пойдет о способах самостоятельной диагностики неполадок, связанных с электронным блоком управления кроссовером.
Диагностика Honda CR-V
Каждый владелец автомобиля СРВ рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда на приборной панели загорается лампочка, предупреждающая о наличии проблем в системе. Диагностировать неисправность можно двумя способами: вручную или с помощью цифрового сканера.
Ручной способ предполагает поиск диагностического разъема, включение зажигания и замыкание между собой (используя перемычку) девятого и четвертого контактов. Сканер — это портативный компьютер с соответствующим программным обеспечением, позволяющим выполнять самостоятельную диагностику. Чтобы найти неисправности с помощью сканера, достаточно подключить устройство к диагностическому разъему и на мониторе высветятся коды конкретных ошибок.
Показания индикаторов на приборной панели
Приборную панель проще тестировать вручную. После установки перемычки и включения двигателя на ней начнут появляться индикаторы. Каждый из них сигнализирует о проблемах в той или иной системе:
- Check-Engine — неполадки в работе силового агрегата;
- SRS — неисправность системы SRS, обеспечивающей безопасность пассажиров и водителя при лобовом столкновении;
- D — проблемы в коробке переключения передач;
- ABS — некорректная работа систем стабилизации;
- EPS — неисправность электроусилителя рулевого колеса.
Кроме того, на приборной панели Хонды расположен ЖК-монитор, на котором отображаются коды ошибок в работе электрооборудования салона: стеклоподъемников, климат-контроля, центрального замка, системы обогрева и т. д.
Неисправности двигателя
Каждая из проблем в работе силового агрегата обозначается номером кода, по которому даже неопытные автолюбители смогут определить причину неполадки.
Код ошибки
Описание неисправности
1
Некорректная работа устройства, регулирующего уровень кислорода в силовом агрегате. Также может говорить о выходе из строя датчика электроцепи.
3
Проблемы в работе компонента, контролирующего давление в ВК (впускном коллекторе).
4
Замыкание или обрыв в электрической цепи коленчатого вала. Также код 4 может свидетельствовать о неисправности самого коленчатого вала.
5
Утечки в каналах датчика впускного коллектора.
6
Некорректная работа элемента, контролирующего показания температуры антифриза (в системе охлаждения ДВС).
7
Дроссельная заслонка изменила положение.
8
Выход из строя элемента, контролирующего верхнюю мертвую точку силового агрегата.
9
Неисправность в электрической цепи коленчатого вала или выход из строя датчика, фиксирующего угол его поворота.
10
Некорректная работа системы, контролирующей температуру всасываемого воздуха, или неполадки в ее электроцепи.
12
Проблемы в функционировании системы рециркуляции выпускных газов (EGR).
13
Неполадки в регулировке атмосферного давления или проблемы в электрической цепи, контролирующего датчика.
14
Проблемы с клапаном, отвечающим за управление воздухом.
15
Бортовой компьютер фиксирует некорректный сигнал от катушки зажигания.
16
Сбои в работе форсунки.
17
Некорректная работа скоростного датчика.
20
Неполадки в функционировании цепи зажигания.
23
Выход из строя шок-сенсора в силовом агрегате.
30, 31
Оба кода свидетельствуют о разрыве связи с электронным блоком автоматической коробки передач.
41
Неисправность электрической цепи, обеспечивающей подогрев кислородного датчика. Эта проблема свойственна модификациям CR-V, на которых установлен катализатор.
43
Разрыв связи с механизмом, контролирующим подачу топлива.
В большинстве случаев возникшую проблему можно устранить посредством замены вышедшего из строя элемента. Не всякий автовладелец сможет выполнить ремонт самостоятельно. Но диагностировать ошибку совершенно точно под силу каждому. Главное — знать базовые принципы диагностики и верно интерпретировать коды ошибок электронного блока управления.