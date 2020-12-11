Таблица кодов ошибок автомобиля Honda CR-V для самостоятельной диагностики

Honda CR-V — современный японский кроссовер с выдающимися техническими характеристиками. Автомобиль поставляется с двумя видами двигателей: 1,6 и 2,0 литра, мощностью от 123 до 177 л. с., работающими на бензине. Подробный обзор Honda CR-V вы найдете по ссылке. А в этом материале речь пойдет о способах самостоятельной диагностики неполадок, связанных с электронным блоком управления кроссовером.

Диагностика Honda CR-V

Каждый владелец автомобиля СРВ рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда на приборной панели загорается лампочка, предупреждающая о наличии проблем в системе. Диагностировать неисправность можно двумя способами: вручную или с помощью цифрового сканера.

Ручной способ предполагает поиск диагностического разъема, включение зажигания и замыкание между собой (используя перемычку) девятого и четвертого контактов. Сканер — это портативный компьютер с соответствующим программным обеспечением, позволяющим выполнять самостоятельную диагностику. Чтобы найти неисправности с помощью сканера, достаточно подключить устройство к диагностическому разъему и на мониторе высветятся коды конкретных ошибок.

Показания индикаторов на приборной панели

Приборную панель проще тестировать вручную. После установки перемычки и включения двигателя на ней начнут появляться индикаторы. Каждый из них сигнализирует о проблемах в той или иной системе:

Check-Engine — неполадки в работе силового агрегата;

SRS — неисправность системы SRS, обеспечивающей безопасность пассажиров и водителя при лобовом столкновении;

D — проблемы в коробке переключения передач;

ABS — некорректная работа систем стабилизации;

EPS — неисправность электроусилителя рулевого колеса.

Кроме того, на приборной панели Хонды расположен ЖК-монитор, на котором отображаются коды ошибок в работе электрооборудования салона: стеклоподъемников, климат-контроля, центрального замка, системы обогрева и т. д.

Неисправности двигателя

Каждая из проблем в работе силового агрегата обозначается номером кода, по которому даже неопытные автолюбители смогут определить причину неполадки.

Код ошибки

Описание неисправности

1

Некорректная работа устройства, регулирующего уровень кислорода в силовом агрегате. Также может говорить о выходе из строя датчика электроцепи.

3

Проблемы в работе компонента, контролирующего давление в ВК (впускном коллекторе).

4

Замыкание или обрыв в электрической цепи коленчатого вала. Также код 4 может свидетельствовать о неисправности самого коленчатого вала.

5

Утечки в каналах датчика впускного коллектора.

6

Некорректная работа элемента, контролирующего показания температуры антифриза (в системе охлаждения ДВС).

7

Дроссельная заслонка изменила положение.

8

Выход из строя элемента, контролирующего верхнюю мертвую точку силового агрегата.

9

Неисправность в электрической цепи коленчатого вала или выход из строя датчика, фиксирующего угол его поворота.

10

Некорректная работа системы, контролирующей температуру всасываемого воздуха, или неполадки в ее электроцепи.

12

Проблемы в функционировании системы рециркуляции выпускных газов (EGR).

13

Неполадки в регулировке атмосферного давления или проблемы в электрической цепи, контролирующего датчика.

14

Проблемы с клапаном, отвечающим за управление воздухом.

15

Бортовой компьютер фиксирует некорректный сигнал от катушки зажигания.

16

Сбои в работе форсунки.

17

Некорректная работа скоростного датчика.

20

Неполадки в функционировании цепи зажигания.

23

Выход из строя шок-сенсора в силовом агрегате.

30, 31

Оба кода свидетельствуют о разрыве связи с электронным блоком автоматической коробки передач.

41

Неисправность электрической цепи, обеспечивающей подогрев кислородного датчика. Эта проблема свойственна модификациям CR-V, на которых установлен катализатор.

43

Разрыв связи с механизмом, контролирующим подачу топлива.

В большинстве случаев возникшую проблему можно устранить посредством замены вышедшего из строя элемента. Не всякий автовладелец сможет выполнить ремонт самостоятельно. Но диагностировать ошибку совершенно точно под силу каждому. Главное — знать базовые принципы диагностики и верно интерпретировать коды ошибок электронного блока управления.