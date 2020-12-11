Покраска авто по лучшим ценам

Внешний вид транспортного средства радует владельца и вызывает оценивающий взгляд окружающих. Кузов один самых уязвимых элементов автомобиля. Перепады температуры, яркое солнце, неблагоприятное дорожное покрытие или слой из снега и соли – все это со временем ухудшает состояние лакокрасочного покрытия. Для каждого автовладельца наступает момент, когда требуется избавиться от мелких царапин, сколов или проступающей ржавчины. Цена на покраску авто зависит от объема работы и качества используемого материала.

Виды покраски

Для восстановления лакокрасочного покрытия мастера используют разные способы, но наиболее часто покраска кузова проводится:

акрилом – процесс заключается в нанесении трех слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть, после чего поверхность вскрывается лаком;

металликом – используется краска одно-, двух- или трехслойная, после высыхания создается оригинальный эффект;

матовый цвет – на окрашенную поверхность наносится специальный лак, который убирает глянец и придает матовый цвет.

При незначительных повреждениях, таких как мелкие царапины или сколы, проводится локальная покраска авто.

Особенность проведения работ

Независимо от типа и объема покраски, процесс включает следующие этапы.

Очистка. От пыли и грязи тщательно очищается весь кузов (при полной покраске) или определенный участок (при локальной).

Подготовка. Шлифуется поверхность, на которую будет наноситься лакокрасочное покрытие. При помощи специального оборудования удаляется пыль. Поверхность обезжиривается и наносится шпаклевка, которая должна хорошо высохнуть.

Выравнивание. Участки, где был нанесен слой шпаклевки, обрабатывают абразивом, шлифуют и обдувают.

Грунтовка. На поверхность наносится три слоя грунтовки. Данный материал улучшает сцепление краски. Каждый последующий слой грунтовки наносится после полного высыхания предыдущего. Затем проводится повторное выравнивание и обдув.

Покраска. Краска наносится при использовании распылителя в один или два слоя.

Лакировка. После полного высыхания краски наносится лак, после затвердения можно нанести второй слой.

Покраска автомобиля должна происходить в специальной камере, в которой работает вентиляция и поддерживается необходимая температура. Для подбора оттенка не следует пользоваться данными, которые указаны в паспорте. Любая краска выгорает, и подобрать оттенок можно только при помощи компьютерных технологий.