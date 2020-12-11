Утепляемся к зиме: все о предпусковой системе отопления

Морозы наступают. Для владельцев авто череда сезонов это очень серьезно. Помимо смены резины, надо подготовить транспорт к морозам. В условиях экстремально низких температур без предпускового подогревателя двигателя транспорт может просто не завестись и «встать колом». На «размораживание»: прогревание салона и ДВС, очистку стекол от наледи уйдет куча времени, а сейчас любая минута дорога.

Если купить предпусковой подогреватель двигателя, то можно эффективно сохранить деньги на экономии топлива. Запуск силового агрегата «на холодную» зимой увеличивает трату топлива до 0,5 литра вместо положенных ста граммов. То есть удастся сэкономить где-то 100–150 литров в год.

В мороз непростым для мотора становится запуск. Вязкость масла выше, смазывающие свойства хуже. Еще силовой агрегат изнашивается активнее. По словам специалистов, без подогревателей ресурс двигателя сокращается за один пуск на сто километров.

К тому же подобная система отопления для авто избавит владельцев авто от ежедневного испытания – ожидания тепла в холодном салоне.

Существует три базовых подхода для подогрева автомобиля:

электрические подогреватели работают от розетки с напряжением 220 Вольт. Такой агрегат лучше включать, если у вас есть гараж с доступом к электрической сети. Действие происходит за счет спирали, нагревающей рабочую жидкость. Когда температура рабочей жидкости будет оптимальной, отопитель отключится. К преимуществам можно отнести доступную цену. К недостаткам: наличие электросети и долгий период прогрева (от одного до двух часов даже в широтах с умеренным климатом).

работают от розетки с напряжением 220 Вольт. Такой агрегат лучше включать, если у вас есть гараж с доступом к электрической сети. Действие происходит за счет спирали, нагревающей рабочую жидкость. Когда температура рабочей жидкости будет оптимальной, отопитель отключится. К преимуществам можно отнести доступную цену. К недостаткам: наличие электросети и долгий период прогрева (от одного до двух часов даже в широтах с умеренным климатом). автономные жидкостные подогреватели действуют на горючем топливе (обычно дизель или бензин), запускаются с таймера в салоне или дистанционно с пульта в виде брелока или телефона. Во время работы прибора горючее попадает в камеру сгорания и там смешивается с воздухом, эта смесь с помощью штифта накаливания воспламеняется. Тепло идет в систему и нагревает антифриз, а тот – двигатель и салон. Автономность дает возможность применять его где угодно, не заботясь о дополнительных условиях. Вы можете запустить прогрев, когда авто находится на природе или у вашего дома. Время прогрева тоже небольшое – двадцать или тридцать минут в нормальном климате, до 60 минут – в зоне экстремально низких температур. Из недостатков можно отметить стоимость (около 40 тысяч для легкового ТС). Однако, способность запустить транспорт в любой холод, без труда очистить стекла и сесть в теплую машину, не тратя времени и нервов, дают возможность иначе взглянуть на вопрос стоимости. Экономия топлива окупает «печку» всего за год.

действуют на горючем топливе (обычно дизель или бензин), запускаются с таймера в салоне или дистанционно с пульта в виде брелока или телефона. Во время работы прибора горючее попадает в камеру сгорания и там смешивается с воздухом, эта смесь с помощью штифта накаливания воспламеняется. Тепло идет в систему и нагревает антифриз, а тот – двигатель и салон. Автономность дает возможность применять его где угодно, не заботясь о дополнительных условиях. Вы можете запустить прогрев, когда авто находится на природе или у вашего дома. Время прогрева тоже небольшое – двадцать или тридцать минут в нормальном климате, до 60 минут – в зоне экстремально низких температур. Из недостатков можно отметить стоимость (около 40 тысяч для легкового ТС). Однако, способность запустить транспорт в любой холод, без труда очистить стекла и сесть в теплую машину, не тратя времени и нервов, дают возможность иначе взглянуть на вопрос стоимости. Экономия топлива окупает «печку» всего за год. тепловые отопители действуют по принципу аккумулятора, сохраняя в себе подогретый антифриз. Цена где-то посередине между электрическим и жидкостным отопителем. Однако и здесь не все идеально. Официально такой «термос» сохраняет температуру ОЖ не дольше тридцати шести часов, а в среднем – двадцать четыре часа. Таким образом, если вы оставите транспорт на выходные, то утром в понедельник антифриз будет такой же температуры, как у машин без такового подогревателя.

Подобрать подогреватель можно на любой тип машин: грузовой, легковой, строительную технику и так далее

Фирма Eberspaecher занимается производством и реализацией автомобильных жидкостных отопителей. В каталоге компании можно найти предпусковой подогреватель двигателя Hydronic, который подходит для разного типа ТС. Отопитель поможет прогреть двигатель, салон, поможет избавиться от наледи, а также сохранить ваши время, силы и нервы. А это в наше время крайне важно. Обращайтесь!