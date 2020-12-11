Шины Riken — европейское качество с японским характером! Большой выбор типоразмеров, превосходные ездовые свойства, доступные цены

Riken (Райкен) — известный на мировом рынке бренд, под которым производятся недорогие летние и зимние покрышки. Более трех десятилетий владельцем этой торговой марки является французский гигант шинной индустрии Michelin, поэтому японские шины Riken «впитали» в себя лучшие наработки европейских конструкторов, технологов.

Продукция дочерних компаний шинных концернов мало в чем уступает бюджетным линейкам и даже некоторым моделям бизнес класса именитых родственников. Поэтому, если нет желания переплачивать за бренд, можно подобрать покрышки Riken для легкового авто, грузовика, сельхозтехники. Сделать это удобно на таких ресурсах, как infoshina.com.ua. В интернет-магазине можно быстро найти нужный типоразмер, купить комплект резины по адекватной цене, с доставкой в любой город Украины.

Отличительные особенности шин Riken

Первоклассные сцепные свойства и устойчивость к аквапланированию – ключевые черты в «портрете» летних покрышек Райкен. Кроме того, такая резина хорошо выдерживает нагрузки, в течение длительного срока сохраняет начальные характеристики. Протектор изнашивается равномерно даже при постоянном контакте с раскаленным асфальтом, поскольку летние покрышки жесткие, невосприимчивы к высоким температурам.

Протекторный рисунок зимних шин отлично цепляется за любое дорожное покрытие, предупреждая скольжение, заносы, обеспечивая проходимость по рыхлому снегу. Мягкая зимняя резина не боится морозов, устойчива к механическим повреждениям, воздействию химических реагентов, которые используют для засыпания дорог.

Автомобильные шины Riken:

Обладают хорошим запасом прочности, долговечные.

Выполнены из компаунда с особым составом.

Уверенно маневрируют, тормозят, входят в повороты.

Обеспечивают легкий отклик на рулевое управление.

Служат в течение нескольких сезонов.

Почему стоит купить автопокрышки Riken

В автомобильной резине Райкен удачно сочетаются отличные ездовые свойства и экономически привлекательная стоимость. Купить шины Riken можно во многих европейских странах, что свидетельствует о востребованности продукции, выпускаемой под этим брендом, в странах ЕС. Тесное сотрудничество с Michelin позволило повысить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент.

Несмотря на то, что зимние покрышки производятся на шинном заводе в Японии, состав компаунда и рисунок протектора максимально адаптированы к условиям европейских зим, в том числе к погодным условиям регионов с суровым климатом.

Ищете недорогие, но надежные, покрышки для «переобувки» автомобиля? Резина Riken — качественный бюджетный вариант резины для зимы, лета, всесезонной езды. Покрышки японского производителя прекрасно себя показали в климатических условиях нашей страны.