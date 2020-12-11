Выкуп автомобилей – удобная услуга

Когда автомобилисту необходимо продать свое транспортное средство, он может прибегнуть к нескольким способам решения этой проблемы. Один из наиболее легких и эффективных путей заключается в использовании услуг компании, специализирующейся на выкупе автомобилей.

Удобство услуги выкупа авто

Выкуп автомобилей в Уфе обеспечивает следующие преимущества:

Возможность оперативно заключить сделку и быстро получить денежные средства.

Исключение рисков для продавца стать жертвой преступников, возникающих при самостоятельной продаже автомашины.

Широкий выбор условий заключаемой сделки, к примеру, получение нового авто с доплатой.

Последовательность выполняемых действий

Процесс выкупа автомашины довольно прост. Он предусматривает выполнение следующих действий:

Первым делом надо позвонить в несколько компаний, специализирующихся на выкупе авто.

Потом нужно сообщить по телефону главные характеристики своей автомашины, ее марку и год выпуска. На основании этой информации менеджеры тут же назовут предварительную стоимость автомашины, и ее владелец сможет принять решение, услуги какой компании выгоднее всего использовать.

Далее надо подъехать в автосалон либо пригласить менеджера компании к себе для подписания договора и получения денег (расчет может быть произведен наличными или же путем перечисления денег на пластиковую карту продавца).

В конце автовладельцу надо снять транспортное средство с учета самостоятельно либо путем выдачи доверенности менеджеру компании. Преимущество второго варианта состоит в избавлении от лишних хлопот.

Недостатки выкупа авто

Наряду с несомненными достоинствами выкупа автомашины, у этой схемы имеются и некоторые минусы:

Первоначально объявленная компанией стоимость авто может заметно отличаться от суммы, получаемой в итоге его владельцем.

Условия договора могут оказаться сложными, так что сделка окажется невыгодной для продавца, не сумевшего отстоять свои интересы.

Компания может снизить цену выкупа автомашину, если ее владелец не намерен покупать у нее взамен новую.

Из вышеизложенного следует, что выкуп автомобилей способен принести значительные выгоды их владельцам, но при использовании данной схемы им необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Например, автомобилисту могут попытаться внушить, что его транспортное средство устарело, а потому стоит недорого. Чтобы не попасться на такие уловки, продавцу нужно проявлять бдительность.