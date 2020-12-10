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Mitsubishi показала первый официальный тизер нового Outlander

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Недавно новое поколение кроссовера Mitsubishi Outlander попало в объективы камер без камуфляжа.
Эти снимки быстро распространили в сети и вероятно после этого автопроизводитель решил начать тизерную кампанию.

Mitsubishi показала первый официальный тизер нового Outlander вместе с сообщением о дате презентации. Согласно обнародованным компанией данным, следующее поколение Outlander дебютирует в феврале, а сама презентация будет проведена в формате онлайн.

Уже нет сомнений, что кроссовер получит дизайн в стиле концепта Engelberg Tourer. У автомобиля появится новая оптика, бамперы, решетка радиатора.

Mitsubishi показала первый официальный тизер нового Outlander

Также ряд изменений произойдет в салоне, но об этом подробностей пока нет. В основе модели расположится платформа от нового Nissan X-Trail.

За счет этой платформы ожидается появление гибридной установки, а также в моторной гамме будет и 186-сильный двигатель. Новое поколение Outlander сначала выйдет на рынок США и Канады, а затем его продажи стартуют и на других рынках.

Mitsubishi показала первый официальный тизер нового Outlander

mitsubishi Mitsubishi Outlander
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