Acura официально презентовала новое поколение кроссовера Acura MDX

Автопроизводитель Acura подготовил новую модель Acura MDX, которая теперь становится флагманом в модельном ряду бренда и позиционируется как роскошная и технологичная модель внедорожника.

Кроссовер нового поколения Acura MDX теперь имеет увеличенные габариты. Теперь длина Acura MDX составляет 5 054 мм, а ширина увеличилась до 1996 мм.

Что касается колесной базы, то она также стала больше и показатель теперь равен 2 896 мм. Внешность автомобиля выполнили в фирменной стилистике бренда с использованием светодиодных фар JewelEye.

Отдельно стоит отметить появление передней подвески на двойных поперечных рычагах в сочетании с задней многорычажкой.

Кроссовер это получил впервые за всю свою историю. В салоне нового поколения авто можно отметить 12,3-дюймовый экран цифровой панели приборов, такой же диагонали дисплей мультимедиа, а также проекционный дисплей 10,5 дюйма.

Кроме этого, в кроссовере могут устанавливать аудиосистему ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками мощностью 1000 Вт. В оформлении интерьера использовали элементы из дерева и металла.

В моторной гамме нового Acura MDX для начала предложат шестицилиндровый 3,5-литровый ДВС с отдачей 294 л.с.

Позднее в линейке двигателей пополнится 360-сильным агрегатом. Для этих двигателей предусмотрен только 9-скоростной автомат.

Система привода в зависимости от версии будет на переднюю или обе оси.

После смены поколений кроссовер оценили в 46 900 долларов минимум, а это около 3,4 млн рублей. Производство Acura MDX уже стартовало и организовано на предприятии компании в штате Огайо.