Компания Nissan презентовала обновлённый внедорожник Armada

С названием Armada на американском рынке продается внедорожник Patrol, который получил обновление еще осенью прошлого года.

При этом вариант для американского рынка был модернизирован только сейчас. Впрочем, изменения, которые получил автомобиль идентичным тем, что произошли для Patrol.

В частности, у внедорожника изменилась внешность, салон, а также появились новые опции и системы. Nissan Armada теперь имеет новое оформление передней части, где стоит отметить фонари с 70 светодиодами в каждом блоке.

На двери багажника имеется хромированная перемычка с названием модели, а в цветовой гамме будет доступно семь вариантов окраса кузова.

В салоне изменилась центральная консоль, появился 12,3-дюймовый главный экран, а также мультимедийная система с поддержкой смартфонов и беспроводная зарядка, но последнюю предложат в качестве опции.

В списке оснащенности внедорожника заявлен климат-контроль на две зоны, обогрев руля, передних и задних сидений, аудиосистема Bose с 13 динамиками и сабвуфером, люк с электроприводом и ряд современных систем безопасности и помощи водителю. В техническом плане изменений для модели не предусмотрели.