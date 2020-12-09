Aptera Motors выпустят электромобиль с солнечными батареями

Стартап из США показал свой автомобиль, который можно никогда не заряжать.

Новинка от Aptera Motors представляет собой электромобиль, в котором заряд батареи происходит от солнечных панелей, установленных на крыше и капоте. Главным преимуществом этого автомобиля является возможность отказаться от зарядки совсем.

Заявлено, что в солнечную погоду электромобиль пополнит заряд, которого хватить на более чем 100 км. Машина имеет вес 918 кг и двухместный салон.

При заказе клиенту предложат на выбор две силовых установки, где одна будет иметь один электромотор, а вторая – два электродвигателя.

Мощность первой составит 134 л.с., а вторая будет иметь отдачу 200 л.с. Аккумуляторы тоже могут иметь разную емкость, причем предложат для заказа как батарею на минимальные 400 км, либо с запасом хода 1 600 км.

Электромобиль от Aptera Motors еще будет иметь несколько вариантов окраса кузова и оформления салона. Минимальная стоимость электрокара составляет 25 900 долларов или около 1,9 млн рублей. Первые экземпляры новинки сойдут с конвейера в следующем году.