На территории РФ объявлена новая отзывная кампания, в рамках которого на сервис будут отправлены автомобили немецкой марки Audi.

Как сообщил 9 декабря Росстандарт, из-за риска возгорания Audi отзывает почти 900 автомобилей в РФ, которые были реализованы дилерами в период с 2012 по 2017 годы. Среди 874 отзывных машин есть модели Audi A8, S8 и S8plus.

«Причина отзыва транспортных средств: в неблагоприятной ситуации может деформироваться и отсоединиться уплотнитель водоотводящего короба. Отсоединившийся уплотнитель водоотводящего короба в результате вибрации при движении может соприкасаться с горячими деталями в моторном отсеке. Это может привести к подгоранию уплотнителя водоотводящего короба, а также, вероятно, соседних деталей» — говорится в сообщении ведомства.

В рамках отзыва в автомобилях обещают установить фиксирующую пластину, предотвращающую отсоединение уплотнителя водоотводящего короба. Все работы, которые необходимо провести в рамках отзывной кампании, будут проведены бесплатно для владельцев.