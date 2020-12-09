Грузовые автомобили виды и квалификационные нюансы

Не секрет, что без автомобилей жизнь человека выглядела бы не так комфортно. Были бы проблемы с передвижением на большие расстояние, не так эффективно работала бы логистика и люди имели бы проблемы с перевозкой тяжелых грузов.

Грузовой транспорт как самый распространенный вид перевозок товаров и грузов

Не секрет, что именно автомобильный грузовой транспорт является самым основным и востребованным на сегодняшний день в направлении быстрых перевозок различных грузов. Даже если рассматривать использование транспорта:

железнодорожного;

воздушного;

морского, то именно автомобильные грузовозы способны выполнять полный цикл от места погрузки и до конечного пункта предназначения груза.

В то же время при локальных перевозках именно грузовики считаются единственными ТС, которые способны быстро доставлять грузы с места на место с минимальными затратами средств и времени.

Грузовики Volvo – лучшие для перевозок грузов

Особенной популярностью среди современных компаний перевозчиков пользуются сегодня грузовые автомобили от такого производителя как шведская компания Volvo. Именно это предприятие сегодня успешно специализируется на:

проектировании;

производстве;

реализации различного средне и крупнотоннажного транспорта для перевозок грузов.

На сегодняшний день компания является второй в мире по выпуску и продажам грузовиков, заводы которого расположены в более, чем 16 странах по всему миру. Каждый год этот производитель продает не менее ста тысяч своих грузовиков по всему миру. Продажами автомобилей этого концерна в различных регионах занимается официальный дилер компании, который сможет предложить каждому покупателю весь модельный ряд грузовиков компании.

О классификации и видах грузовиков

Так как на данный момент ассортимент перевозимых товаров при помощи грузовиков постоянно увеличивается, то соответственно такие машины имеют очень широкую и сложную квалификацию. Такой нюанс, как правило, значительно усложняет процедуру выбора и приобретения необходимой техники для перевозок грузов. Поэтому, прежде чем приобрести такую технику, необходимо в полной мере разобраться в таких нюансах, как:

характеристики;

предназначение;

технические данные того или другого автомобиля.

Это очень сильно упростит для каждого покупателя процедуру выбора необходимого ему грузового ТС.

Грузовые авто делятся по виду классификации и могут подразделятся по количеству осей. Соответственно, они могут иметь от двух осей и до пяти и более. Далее они могут делиться по составу, быть одиночными или автопоездами. Такие системы могут состоять из полуприцепа и тягача или фургона и прицепа.

Также грузовики могут делиться по типу топлива и работать на дизеле, бензине или, как вариант, на газе. Отличаются они и по грузоподъемности, и могут иметь малую, среднюю и большую грузоподъемность. Важна здесь и полная масса авто, которая может составлять от 1,2 тоны и достигать 40 тон и выше.

Но и это далеко не все квалификационные характеристики грузовых автомобилей. Больше информации вы всегда сможете узнать на сайте компании производителя или у официального дилера в вашем городе.