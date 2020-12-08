BMW с начала 2021 года повысит цены в России в среднем на 4,5%

Ранее специалисты прогнозировали, что в РФ в первой половине 2021 года снова подорожают легковые автомобили. Недавно российский офис BMW сообщил, что представленный модельный ряд марки в начале следующего года подорожает в среднем на 4,5 процента.

Подорожают автомобили, выпущенные в январе 2021 года, а те экземпляры, которые относятся к 2020 году, останутся без измененных ценников или подорожают незначительно.

Сейчас самым доступным BMW на российском рынке является BMW 2 серии Gran Coupe. В следующем году эта модель в дилерских центрах будет предлагаться по цене от 2 230 000 рублей.

BMW 3 серии и BMW 4 серии Coupe 2021 году будут доступны от 2 850 000 и 3 430 000 рублей соответственно.

Седан «пятерку» можно будет приобрести по цене от 3 820 000 рублей. BMW 6 и BMW 7 также прибавят в цене.

Их будут предлагать от 4 760 000 и 6 630 000 рублей соответственно. Кроссоверы BMW представленные на российском рынке тоже станут дороже, пишет портал «Автовести».