Главная » Новости

BMW с начала 2021 года повысит цены в России в среднем на 4,5%

Опубликовано Обновлено

Ранее специалисты прогнозировали, что в РФ в первой половине 2021 года снова подорожают легковые автомобили. Недавно российский офис BMW сообщил, что представленный модельный ряд марки в начале следующего года подорожает в среднем на 4,5 процента.
Подорожают автомобили, выпущенные в январе 2021 года, а те экземпляры, которые относятся к 2020 году, останутся без измененных ценников или подорожают незначительно.

Сейчас самым доступным BMW на российском рынке является BMW 2 серии Gran Coupe. В следующем году эта модель в дилерских центрах будет предлагаться по цене от 2 230 000 рублей.

BMW 3 серии и BMW 4 серии Coupe 2021 году будут доступны от 2 850 000 и 3 430 000 рублей соответственно.

Седан «пятерку» можно будет приобрести по цене от 3 820 000 рублей. BMW 6 и BMW 7 также прибавят в цене.

Их будут предлагать от 4 760 000 и 6 630 000 рублей соответственно. Кроссоверы BMW представленные на российском рынке тоже станут дороже, пишет портал «Автовести».

bmw
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика