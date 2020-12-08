Рейтинг самых популярных марок автомобилей в РФ возглавил бренд Lada

В ноябре самым большим спросом пользовались автомобили отечественной марки.

Аналитическое агентство «Автостат Инфо» составило ноябрьский рейтинг самых популярных марок на российском рынке.

Первое место, как и ожидалось у Lada. «АвтоВАЗ» за отчетный период реализовал 38 064 автомобилей, что на 22% больше чем годом ранее.

Стоит отметить, что прошлый месяц для российского автопроизводителя оказался рекордным за последние шесть лет.

На втором и третьем месте находятся корейские компании Kia и Hyundai, которые через свои дилерские центры передали клиентам 21 021 шт. и 17 446 шт. авто соответственно.

Замыкает «пятерку» Renault и Volkswagen. В ноябре они продали 13 852 и 10 308 машин.

Также в ноябре пользовались спросом: Skoda — 9 666 ед., Toyota — 8199 ед., ГАЗ — 5 540 ед., Nissan — 4 924 ед., и УАЗ — 4 109 ед.