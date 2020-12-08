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Peugeot озвучила цены на кроссоверы Peugeot 5008 и 3008 в России

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Peugeot на российском рынке начала продажи обновленных кроссоверов 3008 и 5008. Пока французский автопроизводитель на новинки принимает заказы, тогда как «живые» продажи моделей начнутся позже.
Peugeot 3008 и 5008 доступны в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line. Стоимость кроссоверов начинается от 2 079 000 и 2 359 000 рублей соответственно.

Обе модели в России предлагаются с 1,6-литровым бензиновым ДВС мощностью 150 л.с. при 240 Нм крутящего момента.

Для этого силового агрегата доступна только шестиступенчатая автоматическая коробка передачи.

Peugeot озвучила цены на кроссоверы Peugeot 5008 и 3008 в России

Также для 3008 и 5008 доступен двухлитровый дизельный мотор, который выдает 150 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента. Для дизеля трансмиссия доступна автоматическая восьмидиапазонная.

Уже в базовой комплектации кроссоверы оснащены цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и 17-дюймовыми колесными дисками.

Peugeot озвучила цены на кроссоверы Peugeot 5008 и 3008 в России

Также для базовой версии доступен двухзонный климат-контроль, электрические стеклоподъёмники и обогрев лобового стекла. Версия Allure уже оснащена рейлингами, датчиками парковки, камерой заднего вида и светодиодной оптикой.

В качестве опции для Allure можно заказать систему распознавания дорожных знаков и контроль слепых зон.

В GT Line уже установлена полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, система ночного видения и сидения с функцией массажа.

Peugeot озвучила цены на кроссоверы Peugeot 5008 и 3008 в России Peugeot озвучила цены на кроссоверы Peugeot 5008 и 3008 в России

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