Презентация кроссовера состоится только весной будущего года, но уже сейчас компания Nissan подогревает интерес к автомобилю публикуя новые изображения.

Так, недавно Nissan распространила изображения интерьера нового Nissan Qashqai, благодаря которым стало известно, какие там произойдут изменения.

В целом общая архитектура интерьера останется такой же, как у предшественника. При этом в салоне появится 9-дюймовый экран мультимедийной системы, проекционный дисплей на 10,8 дюймов, а также 12,3-дюймовая панель приборов.

Также автопроизводитель обещает больше пространства в салоне, а также увеличенный на 74 литра объём багажного отделения.

Отделка сидений в кроссовере нового поколения будет с использованием кожи наппа, а при желании клиент сможет заказать аудиосистему Bose Premium с 10 динамиками.

Еще заявлена беспроводная зарядка для смартфона. Что касается других изменений, то уже известно, что кроссовер создали на платформе CMF-C, за счет которой вес был снижен на 60 кг.

В линейке двигателей больше не будет дизельного двигателя, а среди бензиновых ДВС заявлен 1,3-литровый агрегат.

Кроме этого, новый Nissan Qashqai будет предложен с гибридной силовой установкой, где ДВС будет работать как источник пополнения запаса батареи.