Как получить деньги под залог авто?

Потребность в получении займа возникает время от времени у многих людей. Один из самых простых способов решения данной задачи – кредитование под залог своего авто.

Заключение договора залога

Взять деньги под залог авто можно либо в банковском учреждении, либо в автоломбарде – частной компании, выдающей займы в максимально короткие сроки. Условия, на которых предоставляются заемные средства, формулируются в договоре залога автотранспорта. В нем, в том числе, указываются:

на какое время выдается кредит;

допускается ли пролонгация договора;

способы, которыми может быть произведено погашение задолженности;

возможность досрочного погашения задолженности;

порядок проведения оценки автотранспортного средства.

После заключения договора нужно также подписать акт сдачи-приемки автомобиля. В договоре указываются условия компенсации убытков, понесенных заемщиком в результате содержания автомашины кредитным учреждением ненадлежащим образом. Помимо данных документов производится оформление генеральной доверенности на работника автоломбарда и залогового билета.

Условия возврата кредита и выкупа автомобиля

В договоре займа могут быть предусмотрены разные условия возврата задолженности. Самые выгодные условия предлагают крупные ломбарды, взимающие проценты лишь за реальное число дней пользования заемными средствами, а также обеспечивающие возможность досрочного возврата задолженности и досрочного выкупа автомобиля без выплаты штрафа. Основные достоинства кредитования под залог автотранспорта таковы:

Быстрота оформления. Деньги по договору займа выдаются заемщику в течение одного дня.

Высокая безопасность. Машину страхуют и помещают на находящуюся под круглосуточной охраной автостоянку. Если она получает повреждения, владельцу выплачивается компенсация.

Низкие проценты. За счет наличия залога ставки в среднем на 5-15 процентных пунктов ниже по сравнению с потребительскими кредитами.

Избавление от необходимости предоставлять справки о доходах и искать поручителей.

Нужно учитывать, что условия залога автотранспорта у различных банковских организаций и ломбардов могут значительно различаться, и вызывающие поначалу большой интерес предложения зачастую являются невыгодными по причине дополнительных расходов. Например, многие кредиторы не включают в цену своих услуг оценку авто, а также стоимость его нахождения на стоянке и сумму страховки.

Из всего вышесказанного видно, что кредитование под залог автотранспорта – выгодная и удобная услуга. Однако при ее использовании надо учитывать имеющиеся подводные камни.