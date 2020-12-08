Как получить деньги под залог авто?

Потребность в получении займа возникает время от времени у многих людей. Один из самых простых способов решения данной задачи – кредитование под залог своего авто.
Заключение договора залога
Взять деньги под залог авто можно либо в банковском учреждении, либо в автоломбарде – частной компании, выдающей займы в максимально короткие сроки. Условия, на которых предоставляются заемные средства, формулируются в договоре залога автотранспорта. В нем, в том числе, указываются:
- на какое время выдается кредит;
- допускается ли пролонгация договора;
- способы, которыми может быть произведено погашение задолженности;
- возможность досрочного погашения задолженности;
- порядок проведения оценки автотранспортного средства.
После заключения договора нужно также подписать акт сдачи-приемки автомобиля. В договоре указываются условия компенсации убытков, понесенных заемщиком в результате содержания автомашины кредитным учреждением ненадлежащим образом. Помимо данных документов производится оформление генеральной доверенности на работника автоломбарда и залогового билета.
Условия возврата кредита и выкупа автомобиля
В договоре займа могут быть предусмотрены разные условия возврата задолженности. Самые выгодные условия предлагают крупные ломбарды, взимающие проценты лишь за реальное число дней пользования заемными средствами, а также обеспечивающие возможность досрочного возврата задолженности и досрочного выкупа автомобиля без выплаты штрафа. Основные достоинства кредитования под залог автотранспорта таковы:
- Быстрота оформления. Деньги по договору займа выдаются заемщику в течение одного дня.
- Высокая безопасность. Машину страхуют и помещают на находящуюся под круглосуточной охраной автостоянку. Если она получает повреждения, владельцу выплачивается компенсация.
- Низкие проценты. За счет наличия залога ставки в среднем на 5-15 процентных пунктов ниже по сравнению с потребительскими кредитами.
- Избавление от необходимости предоставлять справки о доходах и искать поручителей.
Нужно учитывать, что условия залога автотранспорта у различных банковских организаций и ломбардов могут значительно различаться, и вызывающие поначалу большой интерес предложения зачастую являются невыгодными по причине дополнительных расходов. Например, многие кредиторы не включают в цену своих услуг оценку авто, а также стоимость его нахождения на стоянке и сумму страховки.
Из всего вышесказанного видно, что кредитование под залог автотранспорта – выгодная и удобная услуга. Однако при ее использовании надо учитывать имеющиеся подводные камни.