Повысьте качество обслуживания своего авто с автосервисом Persona

Многие водители пытаются ремонтировать машину своими руками, чтобы не платить лишние деньги посторонним людям. Но для жителей большого города такой вариант решения проблем с транспортным средством становится все менее предпочтительным. Намного дешевле и быстрее оказывается отдать авто в сервис и за считанные часы получить качественную помощь, нежели тратить целые выходные на то, чтобы с горем пополам настроить работу того или иного узла авто. Автосервисы СПб предлагают весь перечень любых возможных услуг в сфере восстановления работоспособности транспорта, поэтому не найдется ни одной проблемы, с которой бы Вы не нашли куда обратиться.

Если Вы цените свое время и не желаете тратить на ремонт и обслуживание машины слишком много – обязательно обратите внимание на предложения автосервиса под названием Persona в Санкт-Петербурге. Это солидная компания, услугами которой активно пользуются многие опытные водители, получая лишь самый высокий сервис по адекватным ценам.

Что предлагает компания Persona

Сервис имеет все необходимые технические возможности и опытный персонал для того, чтобы решить практически любую проблему с Вашим транспортным средством. Здесь предлагаются такие востребованные у большинства водителей услуги:

Техническое обслуживание. Если Вам надо заменить масло в коробке передач или движке, поменять воздушный или масляный, салонный фильтр, сменить тормозную жидкость – все это здесь сделают быстро и с гарантией на результат;

Комплексная диагностика. Узнайте все о техническом состоянии машины, найдите имеющиеся в ней проблемы, вовремя исправьте существующие недостатки благодаря своевременной диагностике;

Ремонт двигателя, включая снятие и установку, замену узлов, капитальный ремонт цилиндров и т.д.;

Решение проблем с трансмиссией, включающее замену редуктора, сцепления, регулировку механизмов, полную переборку КПП и АКПП.

Помимо этого автосервис предлагает и массу других услуг: ремонт ходовой, рулевой части, регулировка развала – схождения на специальном стенде, решение проблем с выхлопной системой, перекраска кузова и многое другое.

В сервисе Persona работают только опытные мастера с большим практическим стажем, они знают все неисправности наизусть и исправят любую проблему в Вашем авто быстро и без проблем. Обращайтесь и получайте только лучшую помощь по адекватной цене и в оперативные сроки!