Советы от Viatti — как подобрать правильные шины?

При выборе шин для своего автомобиля каждому водителю предстоит решить сложную задачу прежде, чем сделать покупку. Автомагазины и рынки предлагают огромный выбор шин разного ценового диапазона от различных производителей — как зарубежных, так и отечественных.

Среди этого многообразия признание автолюбителей по заслугам заслужили шины Viatti российского производства за оптимальное соотношение приятной цены, комфортной езды и хорошей маневренности автомобиля на них.

Выбирать резину необходимо не только по цене, но и некоторым другим обязательным к вниманию параметрам.

Как подбирают шины

Правильный выбор шин положительно повлияет на комфортность при езде, снижение расхода топлива и количество поездок на техобслуживание.

Сезонность

Это важный параметр, влияющий на безопасность движения. Резина бывает летней, зимней и всесезонной. Считается, что последнюю покупать выгоднее, но надежнее иметь отдельные комплекты для зимы и лета.

Посадочный диаметр

Это основополагающий момент при покупке покрышек. Посадочный диаметр шины подбирают под диаметр колесного диска на автомобиле.

Тип протектора

Не все пользователи обращают внимание на рисунок протектора, который бывает:

симметричный;

ассиметричный;

направленный;

ненаправленный.

Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, которые следует учитывать при покупке.

Ширина шины

У широких шин лучше сцепление с дорожным покрытием. Более узкие модификации легче по весу, что экономит топливо. Кроме того, у них выше проходимость на неочищенной от снега дороге.

Высота профиля

Автомобиль на низкопрофильных шинах более управляем на дороге с асфальтированным покрытием, а шины с высоким профилем более комфортны при использовании.

Индекс нагрузки и индекс скорости

Это показатели максимальной нагрузки и ограничения скорости движения, которые можно узнать из специальных таблиц, отталкиваясь от маркировки на покрышках.

Как можно продлить срок службы шин

Заводы-изготовители рекомендуют пользоваться шинами до 6 лет даже при небольшом пробеге. На срок эксплуатации покрышек влияют и условия их использования:

качество и тип дорожного покрытия;

замена по сезону;

манера вождения водителя;

состояние подвески автомобиля;

качественность шиномонтажных работ;

равномерность накачки всех шин в автомобиле;

контроль уровня давления в шинах.

Уровень давления в шинах зависит от сезона, средней скорости движения, типа дорожного покрытия и загрузки автомобиля. Многие современные транспортные средства оснащаются системой учета давления в процессе заводской сборки. Но такие контрольные замеры не сложно делать и самостоятельно.

Шины — важный элемент в любом автомобиле, влияющий на безопасность движения. Поэтому очень важно не только подобрать их правильно, но и беречь в процессе использования.