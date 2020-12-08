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Советы от Viatti — как подобрать правильные шины?

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При выборе шин для своего автомобиля каждому водителю предстоит решить сложную задачу прежде, чем сделать покупку. Автомагазины и рынки предлагают огромный выбор шин разного ценового диапазона от различных производителей — как зарубежных, так и отечественных. 

Среди этого многообразия признание автолюбителей по заслугам заслужили шины Viatti российского производства за оптимальное соотношение приятной цены, комфортной езды и хорошей маневренности автомобиля на них.

Выбирать резину необходимо не только по цене, но и некоторым другим обязательным к вниманию параметрам.

Содержание
  1. Как подбирают шины
  2. Сезонность
  3. Посадочный диаметр
  4. Тип протектора 
  5. Ширина шины
  6. Высота профиля
  7. Индекс нагрузки и индекс скорости
  8. Как можно продлить срок службы шин

Как подбирают шины

Правильный выбор шин положительно повлияет на комфортность при езде, снижение расхода топлива и количество поездок на техобслуживание. 

Сезонность

Это важный параметр, влияющий на безопасность движения. Резина бывает летней, зимней и всесезонной. Считается, что последнюю покупать выгоднее, но надежнее иметь отдельные комплекты для зимы и лета.

Посадочный диаметр

Это основополагающий момент при покупке покрышек. Посадочный диаметр шины подбирают под диаметр колесного диска на автомобиле. 

Тип протектора 

Не все пользователи обращают внимание на рисунок протектора, который бывает:

  • симметричный;
  • ассиметричный;
  • направленный; 
  • ненаправленный.

Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, которые следует учитывать при покупке.

Ширина шины

У широких шин лучше сцепление с дорожным покрытием. Более узкие модификации легче по весу, что экономит топливо. Кроме того, у них выше проходимость на неочищенной от снега дороге.

Высота профиля

Автомобиль на низкопрофильных шинах более управляем на дороге с асфальтированным покрытием, а шины с высоким профилем более комфортны при использовании.

Индекс нагрузки и индекс скорости

Это показатели максимальной нагрузки и ограничения скорости движения, которые можно узнать из специальных таблиц, отталкиваясь от маркировки на покрышках.

Как можно продлить срок службы шин

Заводы-изготовители рекомендуют пользоваться шинами до 6 лет даже при небольшом пробеге. На срок эксплуатации покрышек влияют и условия их использования:

  • качество и тип дорожного покрытия;
  • замена по сезону;
  • манера вождения водителя;
  • состояние подвески автомобиля;
  • качественность шиномонтажных работ;
  • равномерность накачки всех шин в автомобиле;
  • контроль уровня давления в шинах.

Уровень давления в шинах зависит от сезона, средней скорости движения, типа дорожного покрытия и загрузки автомобиля. Многие современные транспортные средства оснащаются системой учета давления в процессе заводской сборки. Но такие контрольные замеры не сложно делать и самостоятельно.

Шины — важный элемент в любом автомобиле, влияющий на безопасность движения. Поэтому очень важно не только подобрать их правильно, но и беречь в процессе использования.

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