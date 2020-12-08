Тренды в аэрографии автомобилей БМВ – чем украшать кузов?

Аэрография стала популярной в начале нулевых. Появление технологии нанесения красочных рисунков с помощью распылителя-аэрографа произвело фурор – тысячи машин встали в очередь в специализированные центры по тюнингу, терпеливо ожидая своего часа. Затем, ближе к первому десятилетию XXI века, интерес постепенно снизился. Но, как и полагается, после спада вновь наблюдается повышение спроса на аэрографию.

Аэрография не стирается, однако все же при ремонте и обслуживании авто следует соблюдать ряд рекомендаций. В этом прекрасно разбираются эксперты автосервиса www.bmwin.ru и других узкоспециализированных центров, которые занимаются только БМВ. Поэтому можно смело делать аэрографию, не опасаясь, что рисунки потекут с первой автомойкой или исказятся при ТО. Кстати, даже ДТП не является проблемой – аэрографы довольно охотно принимаются за заказы, при которых нужно восстановить целостность рисунка. Все-таки от работы сегодня мало кто отказывается.

Что же модно сейчас? Чем балуются аэрографы и автолюбители?

Игровая тематика

В эпоху всемирного гейминга было бы странно, если бы автолюбители отказались от сочетания двух своих любимых пластов – игр и тачек. Сегодня в тренде нанесение как отдельной символики, легко узнаваемой по очертаниям, так и популярных героев. Особо креативные автовладельцы воссоздают на кузове целые сюжеты из стратегий. Выглядят такие изображения эффектно, иногда просто фантастически. Но вот возникает вопрос с последующей продаже авто – будет ли будущий владелец рад такому геймерскому настроению?

Драконы

Это могут быть как драконы в классическом понимании, так и отдельные символические детали, которые являются отголоском к теме. К примеру, нередко наносят на капот или боковые части крылья, хвосты.

Кстати, тема драконьего царства интересна не только мужчинам, но и женщинам. Дракон символизирует мощь, огненность, мужество, всевластие, и таким образом аэрография дает возможность проявить автовладельцу свой характер и образ мыслей.

Объемные геометрические изображения

Технология 3D сегодня очень популярна. Это легко объяснить. Во-первых, нет ограничений в плане дизайна и выбора тем. Во-вторых, получаются классные оптические иллюзии, способные заворожить на несколько секунд. В-третьих, такая аэрография стоит несколько дороже, что позволяет автовладельцу подчеркнуть свою состоятельность. Куда ни посмотри, одни плюсы) Вот почему в автосервис BMW нередко обращаются с просьбой превратить кузов в настоящее произведение граффити-искусства.

Городской соул

Биг-Бен, Тауэрский мост, Эйфелева башня… Знаковые достопримечательности до сих входят в ТОП самых популярных тем. Как всегда, автовладельцы тяготеют к зарубежным монументам и американским мотивам. Улицы Лас-Вегаса, Вашингтон, Майами и другие города нередко оживают на капотах и дверях машин. При талантливом исполнении такая аэрография действительно выглядит стильно.

Агрессия

Зубы тигра, пасть волка, клыки пантеры, суровый взгляд крокодила, лапы леопарда… Сегодня в моде агрессивная тематика, которая частично воспроизводит характер владельца авто. Как и полагается, больше это относится к мужской аудитории. Именно мужчины чаще заказывают аэрографию агрессивного характера, пытаясь показать свое превосходство и выделить себя среди дорожной «толпы».

У аэрографии есть много и плюсов, и минусов. Если верить экспертам, то уникализация авто позволяет снизить вероятность угона транспортного средства. Заметный автомобиль вряд ли проскочет сквозь кардоны ГИБДД или скроется от вездесущих камер. Угонщики предпочитают менее опасные варианты заработка!