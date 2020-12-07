Как выбрать гидравлическое масло?

Современные проблемы требуют актуальных решений. Гидравлические системы становятся более мощными, могут выдерживать огромную нагрузку, и чтобы они по-прежнему оставались эффективными, за ними полагается хорошо ухаживать. В этом поможет качественное гидравлическое масло. Часто люди в целях экономии используют неподходящее масло, которое приводит к сокращению срока службы гидравлики.

Ознакомиться с каталогом гидравлических масел, защищающих системы гидравлики от преждевременных поломок при разнообразных температурах, возможно, зайдя на официальный сайт Масла и Смазки.

Критерии выбора смазки для гидравлики

Система гидравлики должна быть надежной, эффективно и быстро выполнять поставленные задачи. Она должна работать без сбоев, особенно в морозную зиму и жаркое лето.

Многие владельцы транспортных средств считают, что важно количество смазки, а не ее качество. Чтобы правильно выбрать гидравлическое масло необходимо следовать таким критериям:

вязкость;

плотность;

температурный режим;

давление;

чистота;

хранение;

применение;

присадки.

Особенности гидравлического масла

Необходимый уровень вязкости назначается автопроизводителями. При самостоятельном выборе нужно брать во внимание стартовую, оптимальную и минимальную вязкость. Неправильно подобранное вещество гарантирует быстрый износ и преждевременные поломки, а также снижает коэффициент полезного действия насоса.

Плотность смазки зависит от количества жидкости, которую теряет система во время работы. Всегда нужно понимать, что ни в коем случае нельзя использовать масло в тех условиях и режиме, для которых оно не предназначено.

Температурный режим везде разный, поэтому и масло должно быть соответствующим. Оптимальным вариантом будет всесезонное масло. Но использовать его стоит с присадками, чтобы не нарушить уровень вязкости.

Если эксплуатация техники проходит под высоким давлением, тогда стоит обратить внимание на синтетическое масло. Оно дороже обычного, но качественно выполняет свою функцию.

Зачастую гидравлические системы ломаются из-за загрязнений. Чтобы техника проработала дольше, необходимо заливать масло через фильтр, при этом желательно использовать насос.

На некоторых авто или станках гидравлика имеет свойство быстро загрязняться. Здесь придут на помощь моющие присадки. Хранить масло и присадки следует в сухом помещении. Тару рекомендуется класть на бок или переворачивать вверх дном. Это делается для того, чтобы влага не накаливалась в крышке.